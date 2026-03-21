Loạt căn cứ quân sự Mỹ bị nhắm mục tiêu trong hỏa lực đáp trả của Iran

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran ngày 21/3 đã tuyên bố tiến hành đợt tấn công thứ 70 trong chiến dịch trả đũa “Lời hứa Đích thực 4”, nhắm vào hơn 55 địa điểm do Mỹ và Israel kiểm soát trên khắp khu vực.

IRGC mô tả những giây phút đầu tiên của đợt tấn công mới nhất được đánh dấu bằng “những tiếng nổ lớn, những loạt đạn và những cột khói” ở những khu vực có các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Theo IRGC, 5 căn cứ quân sự của Mỹ đã bị nhắm mục tiêu trong đợt tấn công này, gồm al-Kharj ở Ả rập Xê út, al-Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ali al-Salem ở Kuwait, Erbil ở Kurdistan thuộc Iraq và trụ sở của Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain.

IRGC cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Qiam và Emad cùng với máy bay không người lái tấn công, mô tả giai đoạn trả đũa này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu đối thủ.

Iran công bố video đợt tấn công thứ 70 trong chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel (Nguồn: RT)

Tuyên bố cũng cho biết các hoạt động của Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trung vào các khu vực chiến lược tại cảng Haifa và thành phố Tel Aviv ở Israel. Trong số các địa điểm được đề cập có Hadera, Kiryat Ono, Savion và Ben Ami.

IRGC xác nhận các hệ thống tên lửa Khorramshahr-4 và hệ thống tên lửa nhiều đầu đạn Qadr đã được triển khai, gây ra những thiệt hại “nằm ngoài dự đoán của đối thủ”, và góp phần làm trầm trọng thêm tình hình ở các khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tái khẳng định lập trường về việc leo thang chiến dịch trả đũa.

"Ở giai đoạn này của cuộc chiến, cần phải nhắc lại một lần nữa rằng IRGC, trong chiến lược tấn công của mình, sẽ nhắm vào nguồn gốc của bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran bằng những đòn tấn công vượt xa những lần trước”, IRGC nhấn mạnh.

Iran đã cảnh báo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất rằng nước này sẽ tấn công thành phố cảng Ras al-Khaimah nếu các đảo của Iran tiếp tục bị tấn công.

“Chúng tôi cảnh báo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất rằng trong trường hợp nước này có bất kỳ hành động gây hấn nào mới nhằm vào các đảo Abu Musa và Greater Tunb của Iran ở Vịnh Ba Tư, lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào Ras Al Khaimah ở UAE”, một phát ngôn viên của quân đội Iran cho biết, theo đài truyền hình nhà nước Iran, IRIB.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang xem xét "giảm dần" các nỗ lực quân sự ở Trung Đông.

"Chúng ta đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu của mình khi xem xét giảm dần các nỗ lực quân sự lớn của chúng ta ở Trung Đông đối với Iran”, Tổng thống vMỹ iết trên Truth Social, liệt kê một loạt mục tiêu bao gồm làm suy yếu khả năng tên lửa của Iran và loại bỏ Không quân và Hải quân của nước này.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra ngay cả khi các quan chức Mỹ cho biết hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang được điều động thêm đến Trung Đông để tham gia chiến dịch tập kích Iran.

Trước đó, ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông tin Mỹ đã "thắng" cuộc chiến với Iran.

Theo một nguồn tin từ quan chức cấp cao của Iran, Tehran không tin tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đang cân nhắc "giảm dần" hoạt động quân sự.

Quan chức Iran cho rằng bình luận của Tổng thống Mỹ là "chiến dịch tâm lý của ông Trump để kiểm soát thị trường", trong bối cảnh hỗn loạn do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.