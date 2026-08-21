Ukraine dồn dập tập kích lãnh thổ Nga, Moscow cảnh báo đanh thép

Khói bốc lên từ nhà kho của hãng bán lẻ trực tuyến Wildberries ở Moscow, Nga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 16/8 (Ảnh: Reuters).

Nga cáo buộc Ukraine không thiện chí đàm phán

Trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia được đăng hôm 20/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine “hoàn toàn không có thiện chí đàm phán”, đồng thời gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng của Nga.

“Chừng nào tình trạng này còn tiếp diễn, lực lượng vũ trang Nga sẽ đáp trả tương xứng các đe dọa mới phát sinh và tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm hoàn thành các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra”, bà Zakharova nói.

“Leo thang không phải là lựa chọn của chúng tôi”, bà Zakharova nói thêm, đồng thời cho rằng tiến trình đạt được một giải pháp hòa bình phụ thuộc vào việc Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev từ bỏ “ảo tưởng nguy hiểm” về việc gây ra thất bại chiến lược cho Nga.

Những phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiến hành các đợt tấn công tầm xa quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Nga.

Vào đêm 19/8, rạng sáng 20/8, lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tập kích bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 726 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 20 khu vực.

Nga tập kích đáp trả Ukraine

Đáp trả các cuộc tập kích của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/8 tuyên bố tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự ở thủ đô Kiev và khu vực lân cận.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công vào Ukraine bao gồm việc sử dụng tên lửa phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, cùng với các loại máy bay không người lái tấn công.

Nga tuyên bố tấn công các mục tiêu gồm các nhà máy sản xuất UAV tầm xa và linh kiện cho tên lửa hành trình, cũng như một số cơ sở kho chứa nhiên liệu, chất bôi trơn, linh kiện UAV và hàng hóa lưỡng dụng của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một cơ sở công nghiệp thuộc công ty sản xuất vũ khí Fire Point đã bị đánh trúng trong đợt tấn công. Cơ sở này chuyên sản xuất linh kiện cho các loại máy bay không người lái tầm xa và tầm trung, đồng thời là nơi lắp ráp và lưu trữ bộ phận đẩy cho tên lửa hành trình Flamingo.

Một mục tiêu khác bị tấn công là nhà máy hàng không Antonov, nơi máy bay không người lái của Ukraine được thiết kế và sản xuất. Ngoài ra, một nhà kho lớn nơi sản xuất và cất giữ máy bay không người lái, một nhà máy lắp ráp công nghiệp hàng không và một kho vũ khí chứa bom, mìn chống tăng và đạn dược cho máy bay không người lái cũng bị tấn công ở thủ đô của Ukraine.

Tại khu vực Kiev, tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công trung tâm hậu cần Martusovka, nơi Moscow cho là được sử dụng để lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng , bao gồm cả những mặt hàng dùng để sản xuất máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine xác nhận 12 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong đợt không kích mới nhất của Nga.

Ukraine ngày càng gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các nhà kho, cơ sở công nghiệp cũng như các nhà máy lọc dầu. Ukraine coi các cơ sở dầu khí là mục tiêu quân sự hợp pháp vì những cơ sở này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí đã gia tăng sức ép đối với Nga khi làm trầm trọng thêm nguồn cung nhiên liệu trong nước. Nga phải áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu, tăng giá nhiên liệu và hạn chế bán nhiên liệu tại nhiều khu vực.

Trong những tuần gần đây, ngoài các kho dầu, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các kho hàng của Wildberries, hãng bán lẻ được ví như “Amazon của Nga”, khiến các cơ sở này bốc cháy.

Moscow nhiều lần lên án các vụ xâm nhập bằng UAV của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư bên trong lãnh thổ Nga. Moscow coi các cuộc tấn công này là hành động nhằm bù đắp cho những thất bại của Kiev trên chiến trường, nơi các lực lượng Nga tiếp tục tiến công đều đặn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở công nghiệp của Nga đã gây ra thiệt hại, nhưng ông khẳng định chưa gây ra “hậu quả nghiêm trọng”.

Hồi tháng 7, ông Putin cảnh báo đòn đáp trả của Moscow trước các cuộc tấn công của Kiev sẽ mang tính “tương xứng” và “mạnh hơn gấp nhiều lần”.