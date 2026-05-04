Mỹ hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, Iran cảnh báo đanh thép

Xuồng cao tốc Iran ở eo biển Hormuz (Ảnh: Tasnim).

Người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, ngày 4/5 cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào quy chế hàng hải mới ở eo biển Hormuz “sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Ông Azizi cũng bác bỏ “kịch bản đổ lỗi” của Mỹ, khẳng định eo biển Hormuz và Vùng Vịnh “sẽ không được quản lý bằng những bài đăng ảo tưởng của Tổng thống Donald Trump” và “không phải là nơi để đưa ra những phát ngôn lớn tiếng”.

Trước đó, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao cao Iran Mohsen Rezaei cũng cảnh báo Tehran có khả năng đánh chìm các tàu chiến Mỹ và phá hủy lực lượng Mỹ trong khu vực.

"Khả năng đối đầu của chúng tôi không hề thua kém khả năng đánh chìm tàu ​​chiến. Hãy chuẩn bị đối mặt với một nghĩa địa gồm các tàu sân bay và lực lượng của các vị, giống như xác máy bay của các vị đã bị bỏ lại ở Isfahan", ông Rezaei cảnh báo.

Thiếu tướng Hossein Mohabi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố bất chấp cuộc chiến không cân sức đang diễn ra với đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng, lực lượng vũ trang Iran sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

Người phát ngôn của IRGC thừa nhận sự chênh lệch lớn về trang thiết bị quân sự giữa Iran và các đối thủ của mình.

“Mỹ đã mang những trang thiết bị phòng thủ và tấn công hiện đại nhất của họ ra chiến trường. Trang thiết bị và số lượng binh lính của chúng ta không thể so sánh với họ. Nhưng sức mạnh tinh thần đã giúp chúng ta đứng vững trước họ”, tướng Iran nhấn mạnh.

Tuyên bố của các quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu “Chiến dịch Tự do” để giúp giải phóng các con tàu đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz từ ngày 4/5 (theo giờ Trung Đông).

"Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu của họ ra khỏi các tuyến đường thủy đang bị hạn chế này một cách an toàn, để họ có thể tự do và thuận tiện tiếp tục công việc kinh doanh của mình", Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump nói rằng “các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới” đã đề nghị sự hỗ trợ của Mỹ trong việc điều hướng đi qua eo biển Hormuz để ra khỏi Vùng Vịnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay, việc giúp đỡ các tàu rời khỏi eo biển là một “cử chỉ nhân đạo thay mặt cho Mỹ, các quốc gia Trung Đông và đặc biệt là Iran”, vì “nhiều con tàu trong số này đang cạn kiệt lương thực”. Ông cũng nói thêm rằng bất kỳ ai can thiệp “sẽ phải bị xử lý một cách quyết liệt”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho biết ông đồng ý với kế hoạch của Tổng thống Trump về việc Mỹ giúp giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

“Một lần nữa, tôi hy vọng cuộc xung đột này có thể kết thúc bằng con đường ngoại giao, nhưng giờ là lúc phải khôi phục quyền tự do hàng hải và đáp trả mạnh mẽ Iran nếu họ khăng khăng đe dọa thế giới”, nghị sĩ Mỹ nhận định.

Eo biển Hormuz có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí hóa lỏng toàn cầu. Iran trên thực tế đã phong tỏa một phần eo biển, kiểm soát hoạt động lưu thông qua Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra cuối tháng 2.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran hơn 2 tuần trước, trong khi Tehran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz chiến lược.

Báo Wall Street Journal ngày 30/4 đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã tiếp cận các quốc gia khác với đề xuất gia nhập một liên minh quốc tế mới nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.