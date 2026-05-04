Mỹ dùng dàn khí tài lớn khơi thông Hormuz, chuyên gia cảnh báo rủi ro

Máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Một chiến dịch quy mô lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 thông báo trên Truth Social rằng lực lượng Mỹ sẽ hỗ trợ giải phóng các tàu mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó cho biết, kế hoạch của Mỹ nhằm dẫn đường cho các con tàu đi qua eo biển Hormuz sẽ có sự tham gia của các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các nền tảng không người lái đa miền và khoảng 15.000 quân nhân.

Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường có tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Tính đến ngày 24/4, Mỹ đã có 12 tàu khu trục tại Trung Đông. Một số tàu được sử dụng để thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran, nhưng các hoạt động đó diễn ra bên ngoài eo biển Hormuz, thuộc biển Ả rập.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, CENTCOM mới chỉ công khai việc 2 tàu khu trục tiến vào eo biển để bắt đầu mở đường cho các hoạt động rà phá thủy lôi.

Các tàu khu trục cũng là lực lượng phòng không chính cho các nhóm tác chiến tàu sân bay, vì vậy không phải tất cả số tàu trong khu vực đều có khả năng được sử dụng cho nhiệm vụ tại eo biển.

Ngoài các tàu khu trục, chiến dịch này còn có sự tham gia của 100 máy bay quân sự. Mỹ duy trì một loạt các máy bay trên tàu sân bay và trong các căn cứ trên đất liền ở khu vực.

Các máy bay trực thăng vũ trang có thể bay phía trên các con tàu đi qua eo biển để loại bỏ bất kỳ tàu nhỏ nào có ý định chặn đường. Các máy bay phản lực tấn công A-10 của Không quân Mỹ cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt nước hoặc các trận địa tên lửa trên bờ.

Các nền tảng không người lái đa miền bao gồm thiết bị bay không người lái (UAV) và thiết bị lặn/nổi không người lái, có thể di chuyển cùng các con tàu qua eo biển hoặc ở vùng lân cận để phản ứng với bất kỳ mối đe dọa nào đối với tàu thương mại. Các UAV này có thể được trang bị vũ khí hoặc chỉ dùng để quan sát, trinh sát, tùy thuộc vào nền tảng và cấu hình thiết lập.

Đặc biệt, chiến dịch còn có sự tham gia của khoảng 15.000 quân nhân Mỹ. Mặc dù đây có vẻ là một cam kết lớn về quân số, nhưng hầu hết có khả năng nằm ở các vai trò hỗ trợ và không thực sự được triển khai trực tiếp tại eo biển.

Có ít nhất 2 tàu sân bay Mỹ trong khu vực mà các máy bay trên đó có thể được sử dụng cho hoạt động ở eo biển. Mỗi tàu sân bay này có khoảng 5.000 nhân viên trên tàu.

Chuyên gia “giải mã”

Các chuyên gia cho rằng "Chiến dịch Tự do" của ông Trump có thể là một bước đi đầu tiên quan trọng hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz, nhưng chỉ khi Iran không phản đối.

"Nếu đây là khúc dạo đầu cho các cuộc đàm phán và Iran sẽ thụ động trong việc cho phép các tàu đi qua Vùng Vịnh, thì đây là một bước đi đầu tiên tuyệt vời. Nhưng eo biển này có bị rải thủy lôi không? Liệu Iran có cho phép các tàu chiến Mỹ thực hiện việc này", Harlan Ullman, chủ tịch của Tập đoàn Killowen và là một cựu sĩ quan hải quân cao cấp của Mỹ, nhận định.

Ông Ullman cho rằng chiến dịch này có thể bao gồm việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu chở dầu, với "lực lượng không quân đáng kể và các hỗ trợ khác". Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào một yếu tố: "Nếu Iran không phản đối việc quá cảnh”.

Ông Jonathan Hackett, một chuyên gia đặc biệt về các hoạt động đặc biệt của Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, nhận định sự chuyển hướng sang "Chiến dịch Tự do" phản ánh sự thu hẹp đáng kể các mục tiêu của Mỹ trong 60 ngày qua.

“Vào thời điểm bắt đầu cuộc xung đột này, các mục tiêu được tuyên bố là thay đổi chế độ và tháo dỡ các hệ thống tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran. Những mục tiêu đó đã thay đổi trong suốt 60 ngày qua để hướng tới một kết quả thiên về kinh tế hơn, tập trung vào eo biển Hormuz. Có vẻ như, có lẽ đây là một kết quả khả thi hơn và là một bước đi dễ dàng hơn cho Mỹ”, ông Hackett nói.

Về việc coi nhiệm vụ này dưới góc độ nhân đạo, ông Hackett nói: “Ông Trump đã mô tả đây là một hoạt động nhân đạo, vì vậy cần phải có một số thước đo về việc mọi người đã bị kẹt ở đó bao lâu và họ còn ít thức ăn và nước uống đến mức nào”.

Về khía cạnh ngoại giao nữa, ông nhấn mạnh: “Điều gì sẽ xảy ra nếu những người trên các con tàu này đến từ các quốc gia mà Mỹ không có quan hệ hữu nghị? Liệu Mỹ có sẵn sàng cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn cho những người đó không, hay họ sẽ thay đổi thứ tự ưu tiên dựa trên các mối quan hệ ngoại giao”.

Ngoài ra, nếu hoạt động này đối mặt với sự phản đối từ Iran, ông Hackett cảnh báo rằng tình hình có thể xấu đi nhanh chóng.

“Nếu chúng ta bắt đầu có những cuộc chạm trán đối kháng, Mỹ sẽ rất nhanh chóng cạn kiệt nguồn lực. Họ sẽ không chỉ là đang hộ tống các con tàu, họ sẽ phải bảo vệ chúng. Và điều đó tạo ra một phép tính rủi ro mới cho các công ty bảo hiểm”, ông nói.

Ngay sau thông báo của Mỹ về kế hoạch “Chiến dịch Tự do”, Iran đã lên tiếng phản đối, cho rằng một chiến dịch như vậy vi phạm lệnh ngừng bắn. Trước đó, Iran cũng cảnh báo bắn chìm bất cứ tàu chiến nào của Mỹ ở Hormuz.

“Iran sở hữu số lượng khổng lồ máy bay không người lái và các tàu nhỏ có thể khiến việc này trở nên rất, rất khó khăn. Tôi thực sự không muốn thấy một cuộc đối đầu mà ở đó một tàu chiến của Mỹ bị tấn công, bởi vì khi đó Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa”, ông Ullman nói.