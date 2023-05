Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia phát triển hiệu quả và toàn diện

Đoàn đại biểu Việt Nam - Australia tham gia buổi Đối thoại chiến lược (Ảnh: Thế giới và Việt Nam).

Ngày 11/5, tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ 8 giữa Việt Nam và Australia. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thiếu tướng, Viện trưởng Viện Chiến lược của Bộ Quốc phòng Vũ Cương Quyết làm trưởng đoàn. Đoàn Australia do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Michelle Chan và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hugh Jeffrey làm trưởng đoàn. Tham dự còn có các cán bộ cao cấp của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. Đây là cơ chế thường niên được hai bên triển khai đều đặn kể từ năm 2012.

Tại Đối thoại, hai bên đều hài lòng ghi nhận những bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong quan hệ song phương sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), nhất là kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tháng 3/2018; đồng thời tái khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Trên cơ sở kết quả các chuyến thăm cấp cao gần đây giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ (12/2022) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia David Hurley (4/2023) cũng như Chương trình hành động Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020-2023, hai bên đã rà soát, thống nhất về các phương hướng lớn nhằm phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược theo hướng thực chất, hiệu quả và toàn diện trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực trụ cột như chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế -thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng hai bên cùng quan tâm như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại cả hai nước, nhất là các hoạt động góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, kết nối hợp tác…; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có các cơ chế do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước chủ trì như Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao, Đối thoại Quốc phòng cấp Thứ trưởng, Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng… để củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác. Hai bên cũng trao đổi thông tin, chia sẻ quan điểm về các vấn đề chiến lược, an ninh khu vực, quốc tế cùng quan tâm, trong đó có cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác tiểu vùng Mê Công…

Hai bên nhất trí củng cố và đẩy mạnh hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có EAS, ADMM+, APEC, ASEM. Australia tái khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong việc củng cố đoàn kết nội khối, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ.

Australia cũng tái khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; nhất trí các bên cần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9 vào thời gian thích hợp tại Australia.