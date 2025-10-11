Thủ tướng Pháp có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử được tái bổ nhiệm

Ông Sebastien Lecornu được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp (Ảnh: AFP).

Điện Elysee ngày 10/10 ra thông cáo cho biết: “Tổng thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng và giao cho ông nhiệm vụ thành lập chính phủ mới”.

Trong thông điệp đăng trên X, ông Lecornu viết: “Vì nghĩa vụ, tôi chấp nhận sứ mệnh mà Tổng thống giao phó, làm tất cả để nước Pháp có ngân sách vào cuối năm nay và giải quyết những vấn đề thường nhật của người dân. Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị khiến người dân mệt mỏi và tình trạng bất ổn đang gây tổn hại đến hình ảnh cũng như lợi ích quốc gia”.

Bên cạnh đó, ông cảnh báo tất cả những người muốn tham gia chính phủ mới phải cam kết gác lại tham vọng tranh cử tổng thống năm 2027 nhằm tránh tình trạng chia rẽ trong chính phủ thiểu số hiện nay. Ông cam kết nội các mới sẽ thể hiện tinh thần “đổi mới và đa dạng”.

Một chính phủ sụp đổ thêm lần nữa có thể buộc ông Macron phải kêu gọi bầu cử sớm, kịch bản được cho là có lợi nhất cho phe cực hữu.

Ông Macron đặt hy vọng vào ông Lecornu có thể giành đủ sự ủng hộ trong quốc hội bị chia rẽ sâu sắc để thông qua ngân sách năm 2026. Tuy nhiên, nước Pháp đang trải qua khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên và nhiều đối thủ của ông Macron đã yêu cầu ông hoặc giải tán quốc hội hoặc từ chức.

Phản ứng ban đầu từ phe cực hữu và cực tả cho thấy nhiệm kỳ thứ hai của ông Lecornu sẽ không dễ dàng hơn nhiệm kỳ đầu.

Hiện chưa có phản ứng chính thức từ đảng Xã hội và đảng Cộng hòa bảo thủ, 2 lực lượng sẽ quyết định số phận chính trị của ông Lecornu. Nhiệm vụ cấp bách nhất của ông Lecornu là trình dự thảo ngân sách lên quốc hội trước cuối ngày 13/10.

Nguồn tin thân cận Điện Elysee cho biết ông Macron đã trao cho ông Lecornu “toàn quyền hành động”, cho phép thủ tướng toàn quyền thương lượng việc lập chính phủ và ngân sách.

Trước đó, ông Macron đã triệu tập các lãnh đạo đảng phái chính thống để kêu gọi ủng hộ, song vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cánh tả khi họ phát hiện không có đại diện nào của họ được chọn làm thủ tướng.

Tình trạng bất ổn chính trị kéo dài đã làm giảm tăng trưởng và khiến thị trường tài chính của Pháp chao đảo. Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuộc bầu cử lập pháp năm ngoái, khi ông Macron mạo hiểm tổ chức bầu cử sớm và kết quả là một "quốc hội treo" bị chia rẽ thành 3 khối đối lập về ý thức hệ.

Trong bối cảnh nước Pháp nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách, yêu cầu phải thắt lưng buộc bụng hoặc tăng thuế, nhưng không phe nào đồng thuận, tình hình càng trở nên bế tắc. Nếu Quốc hội Pháp không thể đạt đồng thuận về ngân sách đúng hạn, chính phủ có thể phải ban hành đạo luật khẩn cấp để duy trì hoạt động bằng ngân sách tạm thời.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau cảnh báo, bất định chính trị hiện nay có thể khiến GDP giảm 0,2%, đồng thời nhận định tâm lý doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề dù nền kinh tế “vẫn ổn định”.

Các cuộc đàm phán ngân sách căng thẳng đã khiến ông Macron mất 3 thủ tướng chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Bản thân ông Lecornu hôm 6/10 đã đệ đơn từ chức chỉ sau 27 ngày nhậm chức, đánh dấu nhiệm kỳ thủ tướng ngắn nhất lịch sử nước Pháp.

Trọng tâm tranh cãi hiện nay xoay quanh mong muốn của phe cánh tả là hủy bỏ cải cách hưu trí năm 2023, vốn nâng tuổi nghỉ hưu lên 64, và tăng thuế đối với giới giàu có, những điều kiện bị cho là khó dung hòa với phe bảo thủ, lực lượng mà ông Macron cần để thông qua ngân sách.

Tại cuộc họp hôm 10/10, ông Macron đề nghị trì hoãn việc nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 đến năm 2028, song lãnh đạo đảng Xanh Marine Tondelier cho rằng nhượng bộ này là “không đủ”.