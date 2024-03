Thủ tướng Kishida cam kết tăng cường năng lực răn đe của Nhật Bản

Thủ tướng Fumio Kishida tham dự lễ tốt nghiệp Học viện Quốc phòng Quốc gia hôm 23/3 (Ảnh: Kyodo).

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Học viện Quốc phòng Quốc gia ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa, Thủ tướng Kishida nói: "Chúng tôi sẽ ngăn chặn các tình huống khẩn cấp và các mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi, chẳng hạn như một cuộc tấn công xâm lược".

Ông đề nghị nỗ lực làm việc để hướng tới các mục tiêu của 3 văn kiện quốc phòng quan trọng, bao gồm Chiến lược An ninh Quốc gia mà chính phủ đã cập nhật vào tháng 12/2022 để có được năng lực phản công, đánh dấu một sự thay đổi lớn so với chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật Bản theo Hiến pháp từ bỏ chiến tranh.

Thủ tướng Kishida cho biết ngày càng có nhiều nỗ lực nhằm "đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực", đồng thời cho biết thêm Tokyo đang ở trong "môi trường an ninh khó khăn và phức tạp nhất thời kỳ hậu chiến".

Thủ tướng Kishida cũng đề cập đến cuộc xung đột Nga - Ukraine và nói rằng: "Những động thái thách thức trật tự quốc tế hiện tại đang trở nên rõ ràng".

Tham dự buổi lễ lần này còn có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara. Phát biểu tại buổi lễ, vị bộ trưởng cho biết các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Nhật Bản, dự kiến được hợp tác phát triển với Anh và Italia để triển khai vào năm 2035, sẽ đóng vai trò là "trụ cột an toàn và ổn định trên thế giới".

Ông kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp, dự kiến sẽ trở thành thành viên cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, hãy xóa bỏ tình trạng quấy rối trong tổ chức sau vụ một thành viên nữ tố cáo bị quấy rối và lạm dụng tình dục.