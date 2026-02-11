Phản ứng của Canada khi Tổng thống Mỹ dọa chặn cây cầu nối giữa hai nước

Công trình xây dựng cây cầu nối giữa Canada và Mỹ trị giá 4,7 tỷ USD bắt đầu vào năm 2018 và dự kiến ​​khánh thành vào năm 2026 (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10/2 và sẽ giải quyết bất đồng nảy sinh từ lời đe dọa của chủ nhân Nhà Trắng về việc ngăn chặn việc xây dựng cây cầu mới giữa hai nước.

“Tôi đã nói chuyện với tổng thống (Mỹ) sáng nay. Về vấn đề cây cầu, tình hình sẽ được giải quyết”, ông Carney nói với các phóng viên ở Ottawa, nhưng không tiết lộ chi tiết.

“Tôi đã giải thích rằng Canada đã chi trả cho việc xây dựng cây cầu, quyền sở hữu được chia sẻ giữa bang Michigan và chính phủ Canada”, ông Carney nói thêm.

Thủ tướng Canada cho biết ông đã nói với Tổng thống Trump rằng việc xây dựng cầu “có thép Canada, công nhân Canada, nhưng cũng có thép Mỹ, công nhân Mỹ tham gia”.

Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ ngăn cản việc khánh thành một cây cầu mới kết nối giữa Mỹ và Canada.

Ông nói Mỹ nên sở hữu “ít nhất một nửa” cây cầu quốc tế Gordie Howe đang trong quá trình xây dựng, nối tỉnh Ontario (Canada) với bang Michigan (Mỹ).

Việc xây dựng cây cầu trị giá 4,7 tỷ USD, được đặt theo tên huyền thoại khúc côn cầu Canada Gordie Howe, bắt đầu từ năm 2018 và dự kiến sẽ mở cửa vào cuối năm nay.

“Tôi sẽ không cho phép cây cầu này được mở cho đến khi nước Mỹ được bồi hoàn đầy đủ cho mọi thứ chúng ta đã dành cho họ, và quan trọng hơn, cho đến khi Canada đối xử với Mỹ bằng sự công bằng và tôn trọng mà chúng ta xứng đáng được nhận", ông Trump tuyên bố.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán ngay lập tức".

Ông phàn nàn rằng Canada “sở hữu cả 2 phía của cây cầu” và “hầu như không sử dụng” vật liệu hay sản phẩm của Mỹ để xây dựng.

Ông cũng chỉ trích việc Thủ tướng Canada Mark Carney muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc.

Nhà Trắng cho biết lời cảnh báo về việc chặn cầu chỉ là “một ví dụ khác cho thấy Tổng thống Trump đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu”, đồng thời nói thêm rằng ông Trump “đã nói rất rõ điều đó trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Carney”.

“Việc Canada kiểm soát hoạt động qua cầu Gordie Howe và sở hữu đất đai ở cả hai bên là điều không thể chấp nhận được đối với tổng thống”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói trong một cuộc họp báo.

Washington đã cảnh báo áp thuế 100% lên hàng hóa Canada sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Carney tháng trước, nơi ông đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump liên tục bày tỏ quan điểm bất đồng với Canada về thương mại. Trước đây, ông từng kêu gọi sáp nhập Canada vào Mỹ, nhưng gần đây đã ngừng nhắc tới lập trường này.

Trong khi đó, ông Carney tại Diễn đàn Davos tháng trước cảnh báo rằng hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang trải qua “một sự đứt gãy” và kêu gọi các cường quốc tầm trung liên kết chặt chẽ hơn với nhau.