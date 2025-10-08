Thủ tướng Canada nói đeo cà vạt đỏ là vì Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm tại Nhà Trắng ngày 7/10 (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 đã có cuộc gặp gỡ thân mật tại Nhà Trắng, nơi hai nhà lãnh đạo trao đổi ngắn gọn trước khi bước vào cuộc thảo luận chính thức.

Khi Tổng thống Trump xuất hiện với cà vạt xanh thay vì đỏ như thường lệ, ông Carney đùa: “Tôi đeo cà vạt đỏ để hợp với ông đấy”. Ông vừa nói vừa chỉ vào chiếc cà vạt có họa tiết đỏ, sắc màu quen thuộc của đảng Cộng hòa. Câu nói hài hước này giúp không khí trở nên thoải mái. Video về cuộc trao đổi cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Thủ tướng Canada đeo cà vạt đỏ khi gặp Tổng thống Donald Trump

Mặc dù đây là chuyến thăm thứ hai của ông Carney tới Nhà Trắng kể từ tháng 4, song khác với các đồng minh khác của Mỹ như Anh hay Liên minh châu Âu, Canada vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại nào với Washington để giảm căng thẳng trong các cuộc chiến thuế quan.

Theo AFP, chính phủ Canada gọi đây là một “chuyến thăm làm việc”, trong đó ông Carney, 60 tuổi và mới bước chân vào chính trường chưa đầy một năm, tìm cách khôi phục quan hệ song phương và thảo luận về “những ưu tiên chung trong mối quan hệ kinh tế và an ninh mới giữa Canada và Mỹ”.

Một ngày trước chuyến thăm, Tổng thống Trump nói đùa ông muốn biến Canada thành “bang thứ 51” của Mỹ, một tuyên bố từng gây căng thẳng trước chuyến đi hồi tháng 4 của ông Carney.

Khoảng một tuần trước, ông Trump một lần nữa nhắc đến khả năng sáp nhập Canada, khi phát biểu trước các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ về việc nước này có thể tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa mới mang tên Vòm vàng.

“Canada đã gọi cho tôi vài tuần trước, họ muốn tham gia. Và tôi nói, tại sao các bạn không gia nhập luôn nước Mỹ đi, trở thành bang thứ 51, và sẽ được miễn phí toàn bộ”, ông cho biết.

Khi được hỏi về cuộc gặp với ông Carney, ông Trump nói: “Tôi đoán là ông ấy sẽ hỏi về thuế quan, vì nhiều công ty Canada đang chuyển sang Mỹ”.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump thông báo áp thuế nhập khẩu đối với gỗ, nhôm, thép và ô tô từ Canada, trong đó thuế 25% với xe tải hạng nặng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.

Dù phần lớn thương mại giữa 2 nước vẫn nằm trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), song thỏa thuận này sẽ sớm được đàm phán lại và ông Trump yêu cầu sửa đổi theo hướng có lợi cho các ngành công nghiệp Mỹ.

Mỹ là đối tác kinh tế lớn nhất của Canada, với 75% kim ngạch xuất khẩu của Canada được bán sang thị trường phía Nam. Tuy nhiên, GDP của Canada đã giảm 1,5% trong quý II, gây thêm sức ép về kinh tế.

Trong nước, ông Carney đang đối mặt với chỉ trích vì bị cho là nhượng bộ mà không đạt được lợi ích tương xứng, đặc biệt sau khi hủy bỏ thuế đánh vào các tập đoàn công nghệ Mỹ hồi tháng 6 theo đề nghị của Washington, và gỡ bỏ nhiều mức thuế do chính phủ tiền nhiệm áp đặt.

Giới phân tích nhận định ông Carney buộc phải trở về từ Washington với kết quả cụ thể.

“Ông Mark Carney không còn lựa chọn nào khác, ông ấy phải đạt được tiến triển”, AFP dẫn lời một nhà khoa học chính trị tại Đại học McGill (Montreal) nói, nhấn mạnh thuế thép và nhôm là 2 lĩnh vực trọng tâm.