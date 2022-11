Thủ tướng Campuchia Hun Sen hủy họp thượng đỉnh G20 do mắc Covid-19

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 15/11 thông báo trên Facebook rằng, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và do vậy ông buộc phải hủy các chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20),.

"Tôi dương tính với Covid-19. Trước khi rời Campuchia, tôi xét nghiệm hàng ngày, đặc biệt trước khi lên máy bay, nhưng không vấn đề gì. Tôi không chắc tôi nhiễm virus khi nào, nhưng khi đến bệnh viện Indonesia xét nghiệm vào buổi tối thì đến sáng hôm sau tôi nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Tôi không thấy biểu hiện lạ nào. Rất may là tối qua, do tôi đến muộn nên không dự tiệc cùng một số nguyên thủ quốc gia", ông Hun Sen cho biết.

Ông thông báo thêm: "Để đảm bảo an toàn cho các phái đoàn dự hội nghị, tôi quyết định toàn bộ phái đoàn Campuchia sẽ trở về nước".

Hội nghị G20 diễn ra trong hai ngày 15 và 16/11 tại Bali, Indonesia với chủ đề "Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn", tập trung bàn các giải pháp đưa nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi nguy cơ suy thoái do tác động của đại dịch Covid-19 hay các biến động như xung đột Nga - Ukraine. Các lĩnh vực ưu tiên thảo luận bao gồm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, cấu trúc y tế toàn cầu và chuyển đổi số.

Trước khi đến Bali dự thượng đỉnh G20, Thủ tướng Hun Sen đã chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN, tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc tế tại Phnom Penh.