Thủ tướng Anh lần đầu thăm Trung Quốc sau 8 năm

Thủ tướng Anh Keir Starmer bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 29/1 (Ảnh: Reuters).

Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm nay 29/1 đã hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Anh tới Trung Quốc trong 8 năm.

Thủ tướng Starmer đã có cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 80 phút với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân trước khi hai nhà lãnh đạo dùng bữa trưa cùng nhau. Sau đó, ông Starmer có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc.

"Trung Quốc là một thành viên quan trọng trên trường quốc tế, và điều quan trọng là chúng ta phải xây dựng một mối quan hệ tinh tế hơn, nơi chúng ta có thể xác định các cơ hội hợp tác, nhưng tất nhiên, cũng mở đường cho một cuộc đối thoại có ý nghĩa về những lĩnh vực mà chúng ta còn bất đồng", ông Starmer nói với ông Tập Cận Bình khi bắt đầu cuộc gặp.

Ông Tập Cận Bình cho biết mối quan hệ với Anh từng trải qua những "thăng trầm" không mang lại lợi ích của cả hai nước và Trung Quốc sẵn sàng phát triển quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.

"Chúng ta có thể đạt được kết quả mà vượt qua thử thách của lịch sử", nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, đứng cạnh các bộ trưởng cấp cao.

Thủ tướng Anh hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc (Nguồn: AP)

Ông Starmer đã thực thi một chính sách mới về hợp tác với Trung Quốc sau nhiều năm quan hệ song phương xấu đi dưới thời các chính phủ Anh trước đây, khi London hạn chế một số khoản đầu tư của Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia và bày tỏ quan ngại về vấn đề Hong Kong.

"Tôi đã hứa 18 tháng trước, khi chúng tôi được bầu vào chính phủ, rằng tôi sẽ đưa nước Anh hướng ra bên ngoài một lần nữa", ông Starmer nói với ông Tập Cận Bình.

"Bởi vì, như chúng ta đều biết, các sự kiện ở nước ngoài đều ảnh hưởng đến mọi thứ xảy ra ở trong nước, từ giá cả trên kệ siêu thị đến cảm giác an toàn của chúng ta”, nhà lãnh đạo Anh nhận định.

Chuyến công du Trung Quốc của nhà lãnh đạo Anh nhằm thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của Công đảng về “tái thiết lập” mối quan hệ với Bắc Kinh, vốn bị phủ bóng bởi các tranh cãi liên quan đến vấn đề Hong Kong, Covid-19 và hoạt động gián điệp.

Trong những tháng gần đây, chính phủ của ông Starmer đã tìm cách xoa dịu bất đồng giữa 2 bên, đáng chú ý là việc Anh phê duyệt kế hoạch cho phép Trung Quốc xây dựng một đại sứ quán quy mô lớn ở London.

Trung Quốc được xem là thị trường lớn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác. Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Anh và Trung Quốc đạt 93 tỷ USD, so với 141 tỷ USD với Mỹ.

Thủ tướng Anh là nhà lãnh đạo phương Tây gần đây nhất tham gia vào một loạt hoạt động ngoại giao với Trung Quốc, khi các quốc gia lo ngại chính sách khó đoán của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Chuyến thăm của ông Starmer diễn ra ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Canada Mark Carney. Trong chuyến thăm của ông Carney, hai bên đã ký một thỏa thuận kinh tế để dỡ bỏ các rào cản thương mại.