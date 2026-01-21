Anh cho phép Trung Quốc xây đại sứ quán lớn nhất tại châu Âu

Khu đất Royal Mint Court dự kiến là địa điểm xây đại sứ quán mới của Trung Quốc tại Anh (Ảnh: New York Times).

Trung Quốc đã mua khu đất tại Royal Mint Court, nơi trước đây Anh dùng để đúc tiền, với giá khoảng 312 triệu USD vào năm 2018. Tuy nhiên, quyết định về kế hoạch xây dựng đại sứ quán mới rộng 20.000m², dự kiến trở thành cơ sở ngoại giao lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu, đã bị trì hoãn 3 lần trước khi chính phủ Anh chính thức phê duyệt vào hôm 20/1.

Theo quyết định quy hoạch, “đề xuất này nhìn chung phù hợp với kế hoạch phát triển” và do đó “nên được cấp phép quy hoạch và chấp thuận đối với công trình được bảo tồn”.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh London cũng cần sự chấp thuận của Bắc Kinh để cải tạo đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh.

Anh cũng lo ngại rằng nếu nước này từ chối Trung Quốc xây đại sứ quán mới, điều đó có thể làm tổn hại quan hệ thương mại song phương. Thủ tướng Keir Starmer đã kêu gọi xây dựng mối quan hệ “nhất quán, bền vững và tôn trọng” với Trung Quốc, đồng thời tăng cường hợp tác kinh doanh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã nêu trực tiếp với ông Starmer về dự án đại sứ quán mới trong cuộc điện đàm đầu tiên năm 2024.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư của Anh trong 4 quý tính đến hết quý II/2025, chiếm 5,5% tổng thương mại, nhưng xuất khẩu hàng hóa của Anh sang Trung Quốc giảm 23% trong cùng kỳ.