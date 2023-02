Thủ tướng Anh kêu gọi NATO đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn nguồn thạo tin cho hay, tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra ở Đức từ ngày 17/2 đến ngày 19/2, Thủ tướng Anh Rishi Sunak dự kiến sẽ kêu gọi các nước "tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine", đồng thời cảnh báo an ninh và chủ quyền của mọi quốc gia đều đang bị đe dọa.

"Bây giờ là lúc chúng ta cần tăng cường hỗ trợ quân sự (cho Ukraine). Khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, họ đặt cược rằng sự quyết tâm của chúng sớm tan rã. Thậm chí giờ đây, họ đặt cược chúng ta sẽ chùn bước. Tuy nhiên, chúng ta chứng minh họ đã nhầm và sẽ tiếp tục chứng minh điều đó", Guardian trích dẫn thông điệp mà Thủ tướng Sunak dự kiến phát biểu tại Hội nghị Munich.

Nhà lãnh đạo Anh kêu gọi thiết lập điều khoản mới trong Hiến chương NATO để bảo vệ Ukraine trước nguy cơ bị Nga tấn công quân sự trong tương lai. "Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta sẽ ở bên cạnh họ, sẵn sàng và có thể giúp họ bảo vệ đất nước của họ hết lần này đến lần khác", ông Sunak nói.

Hội nghị An ninh Munich diễn ra ngay trước thềm tròn một năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hội nghị được cho là xoay quanh các vấn đề liên quan đến xung đột Ukraine.

Anh và các đồng minh NATO liên tục viện trợ cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây gần một năm. Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên cam kết viện trợ xe tăng chiến đấu hiện đại cho Ukraine. Mới đây, chính quyền của Thủ tướng Sunak cũng thông báo hỗ trợ huấn luyện cho phi công Ukraine có thể lái máy bay chiến đấu theo chuẩn NATO.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của NATO, nhưng chưa được chấp nhận. Nếu trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này, Ukraine sẽ được bảo vệ theo điều khoản phòng thể tập thủ của Hiến chương NATO. Theo điều khoản đó, bất cứ mối đe dọa, cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên sẽ bị coi là nhằm vào toàn khối.

Do chưa là thành viên của NATO, Ukraine kêu gọi các nước phương Tây đưa ra những cam kết đảm bảo an ninh cho họ. Các cam kết an ninh là một phần trong công thức hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Nga.

Tuy nhiên, ý tưởng của Ukraine vấp phải sự chỉ trích của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột có thể dẫn đến "sự khởi đầu của Thế chiến III". Ông Medvedev cho biết đề xuất này về cơ bản tương tự như việc mở rộng sự bảo vệ quân sự của NATO cho Ukraine. Ông cảnh báo nếu các thành viên NATO không ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, cuộc xung đột có thể phát triển sang một cấp độ khác, trở nên khó đoán định hơn và bắt đầu liên quan đến nhiều quốc gia hơn.