Nga nêu điều kiện duy nhất đảm bảo an ninh cho Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Giới chức Nga nhiều lần nhấn mạnh, việc Ukraine có được đảm bảo an ninh hay không phụ thuộc vào chính Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga hôm 15/9 một lần nữa nhấn mạnh, Ukraine sẽ có được đảm bảo an ninh thực sự chỉ khi trở lại trạng thái trung lập.

"Không ai có thể đưa ra đảm bảo an ninh lớn hơn cho Ukraine bằng chính lãnh đạo của họ", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cũng bình luận. Ông Peskov cũng nhấn mạnh, Ukraine nên loại bỏ các mối đe dọa với Nga nếu muốn có đảm bảo an ninh, giải quyết những quan ngại của Moscow về sự hợp tác của Kiev với NATO.

Văn phòng tổng thống Ukraine ngày 13/9 công bố một tài liệu dự thảo với tựa đề "Hiệp ước an ninh Kiev về đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine: Những khuyến nghị".

Đề xuất trên đề nghị cần phải có một văn kiện an ninh ràng buộc mang tên Hiệp ước an ninh Kiev. Ukraine muốn hiệp ước này sẽ được Kiev và các quốc gia bảo lãnh ký kết. Nếu điều này không thực hiện được, Ukraine mong muốn các nước sẽ ký vào các thỏa thuận song phương riêng với Ukraine.

Tài liệu dự thảo do Kiev công bố không đề cập tới các điều khoản về tình trạng trung lập của Ukraine. Trong danh sách các nước mà Ukraine muốn được giúp đỡ để đảm bảo an ninh trong tương lai cũng không có Nga. Các thỏa thuận này cũng không ngăn cản nguyện vọng gia nhập NATO và EU của Ukraine.

Ukraine muốn thỏa thuận đảm bảo an ninh có điều khoản nhằm tung ra các biện pháp trừng phạt nhanh chóng với quốc gia tấn công vào Kiev trong tương lai. Ngoài ra, Ukraine cũng muốn tham gia vào hoạt động huấn luyện của EU và các cuộc diễn tập chung của NATO.

Tuy nhiên, Moscow cảnh báo sẽ đáp trả nếu các bên ký vào đề xuất đảm bảo an ninh này của Kiev. Nga từ lâu đã coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này. Mối quan ngại càng lớn hơn khi Kiev tìm cách gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.