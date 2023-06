Thủ đô Trung Quốc hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong 70 năm

Bắc Kinh đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt chưa từng ghi nhận trong 70 năm qua (Ảnh: Reuters).

Ngày 24/6, nhiệt độ tại Bắc Kinh vượt mốc 40 độ C trong 3 ngày liên tiếp trong bối cảnh nắng nóng đang càn quét một số khu vực tại Trung Quốc. Kể từ khi Trung Quốc thu thập dữ liệu khí tượng ở Bắc Kinh vào năm 1951, thành phố này chưa bao giờ ghi nhận chuỗi 3 ngày nhiệt độ trên 40 độ C.

Ngoài Bắc Kinh, một số khu vực lân cận như Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông và Thiên Tân đã nâng hoặc duy trì cảnh báo thời tiết nắng nóng ở mức "đỏ", mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc.

Cảnh báo "đỏ" biểu thị nhiệt độ có thể vượt quá 40 độ C trong vòng 24 giờ.

Tính đến 13h13 ngày 24/6 (giờ địa phương), một khu vực rộng 450.000 km2 đã ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C, theo phương tiện truyền thông địa phương.

"Đợt nắng nóng năm ngoái cho thấy một số rủi ro đối với nguồn cung lương thực của Trung Quốc và tác động tiềm ẩn đối với giá cả. Một đợt hạn hán khác có thể sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng trong khi vật nuôi dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao", công ty nghiên cứu Capital Economics (Anh) nhận định.

Ở Bắc Kinh, từ năm 1990 đến năm 2020, số ngày trung bình có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên là 10,6 ngày, theo Beijing Daily. Tháng 6 năm nay chưa kết thúc, nhưng Bắc Kinh đã ghi nhận 11 ngày nhiệt độ vượt mốc trên.

Ngày 23/6, Bắc Kinh ghi nhận nhiệt độ 40,3 độ C, giảm so với ngày 22/6 ở mức 41,1 độ C - mức cao kỷ lục trong 24 năm. Nhiệt độ cao nhất Bắc Kinh từng ghi nhận kể từ khi bắt đầu đo đạc là 41,9 độ C vào ngày 24/7/1999.