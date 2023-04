Nắng nóng lịch sử tấn công nhiều nước châu Á

Nắng nóng kỷ lục ở Thái Lan diễn ra vào thời điểm nước này tổ chức đón năm mới theo Phật lịch (Ảnh: AFP).

Đợt nắng nóng tháng 4 được mô tả là nghiêm trọng nhất trong lịch sử châu Á đang xảy ra ở một số nước như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Lào.

Washington Post đưa tin, nhà sử học thời tiết Maximiliano Herrera mô tả rằng châu Á đang trải qua "đợt nắng nóng vào tháng 4 nghiêm trọng nhất trong lịch sử". Nhiều kỷ lục về nắng nóng đã bị phá vỡ trên khắp Đông Nam Á, Trung Quốc và các khu vực khác của lục địa trong những ngày gần đây, đặc biệt là Thái Lan đang trải qua thời tiết khắc nghiệt bất thường.

Tháng 4 và tháng 5 thường là những tháng nóng nhất ở Thái Lan, và nước này đã trải qua đợt nắng nóng nhất trong lịch sử vào tuần trước. Hôm 14/4, Thái Lan lần đầu tiên vượt ngưỡng 45 độ C, cao nhất là 45,4 độ C tại thị trấn Tak trong dịp lễ đón năm mới. Theo Arabiaweather, kỷ lục nhiệt độ trước đó tại Thái Lan là 44,6 độ C ghi nhận ở tỉnh Mae Hong Son vào năm 2016.

Nắng nóng bất thường cũng xảy ra ở Đông Nam Á những ngày gần đây, trong đó có Lào. Nhiệt độ ở thành phố Luang Prabang (Lào) lên tới gần 43 độ C, cao chưa từng có trong lịch sử của địa phương này. Nhiệt độ ở thủ đô Viêng Chăn cũng vượt 41 độ C hôm 15/4.

Tại Trung Quốc, hàng trăm trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ tháng 4 nóng nhất trong lịch sử. Chuyên gia khí hậu Jim Yang cho hay, 109 trạm thời tiết trên 12 tỉnh đã phá kỷ lục về nhiệt độ cao trong tháng 4 vào ngày 17/4.

Một số địa phương như Thành Đô, Chiết Giang, Nam Kinh, Hàng Châu và một số khu vực khác ở đồng bằng châu thổ sông Trường Giang ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục.

Theo ông Yang, mức nhiệt 38,2 độ C hôm thứ Hai ở Vân Hòa là nhiệt độ cao nhất trong tháng 4 được ghi nhận ở tỉnh Chiết Giang, hơn kỷ lục trước đó 1,6 độ C, trong khi Hàng Châu lần đầu tiên đạt mốc 35 độ C.

Những tháng nóng nhất của Trung Quốc thường là tháng 6 và tháng 7. Năm ngoái, nhiệt độ lên tới 45 độ C ở tỉnh Trùng Khánh trong đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè làm khô cạn các con sông và gây cháy rừng. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng cường độ và thời gian của các đợt nắng nóng ở Trung Quốc.

Tại nhiều nơi khác ở châu Á như Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Turkmenistan đều ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục vào tháng 4.

Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, ngày 15/4 trở thành ngày nóng nhất trong gần 60 năm qua tại địa phương này. Nắng nóng thậm chí khiến mặt đường nhựa tan chảy. Một quan chức của Bộ Môi trường Bangladesh cho biết, nếu nhiệt độ không giảm trong những ngày tới, họ buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực.

Các bang ở miền Đông và miền Bắc Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng bất thường (Ảnh minh họa: Times of India).

Nắng nóng tháng 4 cũng xảy ra ở các bang miền Đông và miền Bắc Ấn Độ. Các chuyên gia cảnh báo, mùa hè năm nay ở Ấn Độ có thể tồi tệ hơn trước đó. Sáu thành phố của nước này ghi nhận nhiệt độ trên 44 độ C hôm 18/4. Nắng nóng được dự báo kéo dài ít nhất đến cuối tuần.

Thời tiết cực đoan khiến một số bang của Ấn Độ yêu cầu tạm đóng cửa trường học. Trong khi đó, tại bang Maharashtra, ít nhất 13 người thiệt mạng do sốc nhiệt sau khi tham gia một sự kiện ngoài trời.