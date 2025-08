Moscow đáp trả khi ông Trump lệnh đưa tàu ngầm hạt nhân tới gần Nga

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga (Ảnh: TASS).

Ông Andrei Kolesnik, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cho biết Moscow sẽ chuẩn bị đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân tại các khu vực gần Nga.

"Phản ứng của Nga sẽ rất rõ ràng. Chúng tôi cũng có tàu ngầm hạt nhân vượt trội hơn tàu ngầm của Mỹ. Vị trí của chúng không quan trọng, chúng có thể di chuyển mọi lúc và luôn sẵn sàng chiến đấu. Chúng có thể tấn công từ bất cứ đâu trên thế giới, ngay cả khi đang neo đậu tại bến tàu", ông Kolesnik nhấn mạnh.

Quan chức Nga lưu ý rằng việc tái triển khai tàu ngầm Mỹ sẽ không thay đổi tình hình chiến lược, vì Moscow đang theo dõi vị trí và hoạt động của chúng. Theo ông, những phát ngôn mạnh mẽ của Tổng thống Trump chỉ chứng tỏ rằng nhà lãnh đạo Mỹ chưa hiểu rõ về các vấn đề quân sự.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 1/8, Tổng thống Donald Trump giải thích mệnh lệnh do ông đưa ra về việc triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân đến gần vùng biển của Nga, nói rằng động thái này là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia sau tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Tổng thống Trump cho biết ông không thể xem nhẹ bất kỳ cuộc thảo luận nào về vũ khí hạt nhân, đồng thời Mỹ phải “chuẩn bị sẵn sàng" cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga, nhằm đáp trả những gì ông mô tả là "mối đe dọa" sau tuyên bố của cựu Tổng thống Nga Medvedev.

“Chúng tôi phải làm vậy. Chúng tôi phải cẩn trọng. Một mối đe dọa đã được đưa ra, và chúng tôi không nghĩ rằng đó là điều phù hợp. Vì vậy, tôi làm điều đó trên cơ sở an toàn cho người dân của chúng tôi. Mối đe dọa đã được đưa ra bởi cựu Tổng thống Nga, và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình”, ông Trump tuyên bố.

“Ông ấy đang nói về hạt nhân. Khi nói về hạt nhân, chúng tôi phải chuẩn bị. Và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump đã thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ra lệnh triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến những nơi mà ông gọi là "khu vực thích hợp", nhằm đáp trả những phát biểu của ông Medvedev trên mạng xã hội.

Ông Trump chỉ trích mạnh mẽ phát ngôn của cựu Tổng thống Nga, đồng thời cảnh báo "phát ngôn rất quan trọng và thường có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn".

Tranh cãi leo thang sau khi ông Trump chỉ trích ông Medvedev và cảnh báo cựu Tổng thống Nga "cẩn trọng lời nói".

Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đáp trả bằng một thông điệp gay gắt, cảnh báo Washington không nên khiêu khích Moscow quá mức.

Ông Medvedev cũng đề cập đến năng lực hạt nhân của Nga: “Ông ấy nên hiểu rõ hệ thống Dead Hand đáng sợ có thể nguy hiểm đến mức nào”.

Bình luận của ông Medvedev được cho là ám chỉ đến hệ thống Perimetr, hay còn gọi là Dead Hand, được phát triển từ thời Liên Xô. Đây là một hệ thống phóng hạt nhân tự động, được thiết kế để đảm bảo một đòn trả đũa tổng lực trong trường hợp Nga hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào ban lãnh đạo và phá vỡ chuỗi chỉ huy thông thường. Hệ thống này được cho là tồn tại cho đến ngày nay.

Trước đó, ông Medvedev tuyên bố Moscow “không quan tâm” tới tối hậu thư của Tổng thống Trump, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo áp lệnh trừng phạt với Nga nếu không giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 với Nga, vốn cấm các loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km, cũng như Hiệp ước Bầu trời Mở năm 1992, cho phép các chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ của nhau.

Nga cũng rút khỏi các hiệp ước này và cáo buộc Mỹ phá vỡ hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu.