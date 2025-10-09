Thống đốc Indonesia tính "bêu tên" công chức lười biếng

Thống đốc tỉnh Tây Java, ông Dedi Mulyadi (Ảnh: Jabar News).

Theo báo Jakarta Globe, Thống đốc tỉnh Tây Java, ông Dedi Mulyadi, dự định sẽ công khai danh tính những người làm việc kém hiệu quả trên các tài khoản mạng xã hội của chính quyền tỉnh bắt đầu từ tháng tới. Ông cũng có kế hoạch công bố danh sách những nhân viên xuất sắc hàng tháng.

“Những người làm việc chăm chỉ xứng đáng được ghi nhận công khai", ông Dedi phát biểu trong buổi đánh giá hiệu quả công việc của chính quyền tại Bandung.

“Còn những người không làm việc chăm chỉ, người dân nên biết. Chúng ta phục vụ công chúng, chứ không phải cho chính mình", ông tuyên bố.

“Từ ngày 1/11, mỗi cơ quan chính quyền khu vực phải công bố tên nhân viên lười biếng nhất trong tổ chức của mình. Hãy ghi rõ tên, địa chỉ và ảnh của họ, tôi sẽ đăng lên TikTok của tôi”, ông nói.

Chương trình thử nghiệm vào tháng tới sẽ bao gồm 3 cơ quan cấp tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Sở Môi trường, trước khi mở rộng ra toàn bộ 27 quận và thành phố thuộc quyền quản lý của ông Dedi vào đầu năm tới.

“Người được trả lương thì phải làm việc có kết quả. Nếu được trả lương mà không tạo ra giá trị gì, thì có ý nghĩa gì?", ông Dedi cho hay.

Cùng với đó, ông Dedi cũng sẽ giới thiệu chuyên mục “nhân viên mẫu mực” để vinh danh những công chức thể hiện tinh thần kỷ luật, sáng tạo và phục vụ tận tâm.

“Nếu mọi người tự hào khi được gọi là gương mẫu, họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Nếu xấu hổ khi bị gắn mác là lười biếng, họ sẽ nỗ lực thay đổi”, ông Dedi nói.

Thư ký khu vực Elin Suharliah cho biết quá trình đánh giá sẽ “hoàn toàn dựa trên dữ liệu. Sẽ không ai bị nêu tên nếu không có bằng chứng được xác minh. Mọi quyết định sẽ dựa trên dữ liệu khách quan".

Ông Dedi cũng cảnh báo sẽ điều chuyển những nhân viên làm việc kém đến các trường học đang thiếu cán bộ hành chính.

Một số công chức đã bị sa thải vì hiệu suất kém. “Đã có 20 người bị buộc thôi việc, nhưng chúng tôi chưa công bố”, ông tiết lộ.

Động thái mạnh tay của ông Dedi đã gây ra tranh luận. Có người nhận định đây là sáng kiến mới mẻ, có người cho rằng việc này nên xử lý nội bộ thay vì bêu tên công khai.

Nghị sĩ tỉnh Tây Java Yusuf Ridwan hoan nghênh ý tưởng này nhưng khuyên không nên áp dụng quá vội vàng. “Đừng đăng ngay lập tức. Ít nhất hãy cảnh báo trước. Nếu sau cảnh báo thứ 3 hay thứ 4 mà vẫn không thay đổi thì hãy đăng”, ông nói.

Thị trưởng thành phố Bogor, ông Dedie A. Rachim, cho biết không cần áp dụng biện pháp này ở địa phương ông.

“Chúng tôi đã có các cơ chế như đánh giá hiệu suất, thẩm định, luân chuyển, điều chuyển và kỷ luật. Không cần phải làm họ xấu hổ công khai”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Dedi không bị lay chuyển trước những lời chỉ trích. “Chúng tôi không trừng phạt ai cả. Chúng tôi chỉ cho mọi người thấy thế nào là phục vụ với sự liêm chính”, ông nói với Jakarta Globe.