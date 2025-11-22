Thời điểm Ukraine có thể ký thỏa thuận hòa bình sau “tối hậu thư” của Mỹ

Phái đoàn Nga, Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 (Ảnh: Reuters).

CNN ngày 21/11 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm 2025.

Theo các nguồn tin, việc nối lại các cuộc đàm phán về Ukraine đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump trong những tuần gần đây sau thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas. Washington cũng đang xem xét việc mời một số bên trung gian nước ngoài từng tham gia vào quá trình giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas.

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận mới về xung đột Ukraine được xây dựng dựa trên thỏa thuận giữa Israel và Hamas, và Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tham gia vào vai trò ngoại giao hậu trường.

Kênh truyền hình Mỹ, trích dẫn dự thảo thỏa thuận của Mỹ, cho biết, để đảm bảo việc các bên tuân thủ thỏa thuận, một tổ chức được gọi là Hội đồng Hòa bình có thể được thành lập tại Ukraine, do Tổng thống Trump đứng đầu, tương tự như cơ chế kiểm soát bên ngoài đã được áp dụng ở Gaza.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cho Ukraine chưa đến một tuần để chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất. Theo các nhà phân tích, đây được xem là “tối hậu thư” của ông chủ Nhà Trắng nhằm giải quyết dứt điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Tôi từng có rất nhiều thời hạn, nhưng nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, người ta thường gia hạn thêm. Nhưng hạn chót là thứ năm (27/11)”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News về thời hạn mà Ukraine cần hồi đáp đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm.

Trước đó, NBC trích dẫn các nguồn thạo tin nhận định, “Washington đang gây sức ép lên Kiev nhiều hơn so với bất kỳ vòng đàm phán hòa bình nào trước đây”. Hơn nữa, nhằm hối thúc Ukraine ký thỏa thuận hòa bình trước ngày 27/11, Mỹ đã cảnh báo ngừng cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo cho nước này.

Trong cuộc họp báo vào ngày 21/11, Tổng thống Trump tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải chấp nhận kế hoạch hòa bình do ông đề xuất, nếu không Ukraine sẽ buộc phải tiếp tục chiến đấu.

"Ông ấy sẽ phải thích thỏa thuận đó. Còn nếu ông ấy không thích, thì họ cứ tiếp tục chiến đấu", ông Trump nhấn mạnh.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm rằng Tổng thống Zelensky đáng lẽ phải đạt được thỏa thuận từ một hoặc hai năm trước.

“Đến một lúc nào đó, ông ấy sẽ phải chấp nhận điều gì đó. Ông ấy vẫn chưa chấp nhận. Ngay tại Phòng Bầu dục, cách đây không lâu, tôi đã nói: Các ông (Ukraine) không có quân bài. Đừng quên, tôi đã phải thừa hưởng cuộc chiến này. Cuộc chiến này lẽ ra đã không xảy ra. Tôi nghĩ ông ấy đáng lẽ phải đạt được thỏa thuận từ một năm, hai năm trước", Tổng thống Trump nhận định.

Ông Trump nói thêm rằng thỏa thuận tốt nhất là không để chiến tranh nổ ra. Theo ông, Kiev cần hành động nhanh hơn vì mùa đông sẽ rất lạnh.

Chính quyền Tổng thống Trump đã soạn thảo kế hoạch hòa bình mới ở Ukraine và đã gửi văn bản cho Kiev. Kế hoạch này được cho là bao gồm 28 điểm, trong đó Ukraine phải từ bỏ Donbass, cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang, cam kết không gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Zelensky nhận định kế hoạch của Mỹ đồng nghĩa với việc Ukraine đánh mất giá trị hoặc mất đi một đồng minh chủ chốt. Ông gọi đây là một trong những thời khắc lựa chọn khó khăn nhất trong lịch sử của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã nhận được kế hoạch do Mỹ đề xuất và tin rằng nó “có thể tạo nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, ông sẵn sàng “thể hiện sự linh hoạt” như đã thống nhất trong hội nghị với ông Trump ở Alaska vào tháng 8. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng Moscow vẫn chưa “thảo luận một cách chi tiết” với Mỹ về thỏa thuận này.