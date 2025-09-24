Thiếu niên Afghanistan trốn trong càng đáp máy bay đến Ấn Độ

Thiếu niên Afghanistan 13 tuổi đã được đưa lên chuyến bay về nước ngay sau khi bị phát hiện trốn trong càng đáp máy bay để đến Ấn Độ hôm 21/9 (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông địa phương, chuyến bay mang số hiệu RQ-4401 của hãng Kam Air từ Kabul hạ cánh ở sân bay New Delhi sáng 21/9. Khoảng 11h10 cùng ngày, nhân viên an ninh của hãng phát hiện cậu bé lang thang gần máy bay.

Qua thẩm vấn, cơ quan chức năng được biết cậu bé 13 tuổi đến từ Kunduz (Afghanistan) và đã lên máy bay mà không có vé bằng cách trốn trong khoang càng đáp của máy bay.

Trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng máy bay, đội an ninh và kỹ thuật của hãng còn tìm thấy một chiếc loa nhỏ màu đỏ trong khu vực càng đáp.

Sau cuộc thẩm vấn và được hoàn tất thủ tục cần thiết, cậu bé đã bị đưa trở lại Kabul ngay trong ngày trên chuyến bay hồi hương RQ-4402 của Kam Air.