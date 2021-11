Thị trưởng đắc cử New York tuyên bố sẽ nhận lương bằng tiền ảo

Dân trí Thị trưởng đắc cử thành phố New York, Mỹ Eric Adams tuyên bố sẽ nhận 3 tháng lương đầu tiên bằng bitcoin và sẽ biến New York thành "trung tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử".

Thị trưởng đắc cử New York Eric Adams (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, ông Eric Adams, người mới đắc cử thị trưởng New York ngày hôm 2/11 và dự kiến nhậm chức vào tháng Một năm tới, ngày 4/11 cho biết, ông sẽ nhận 3 tháng lương đầu tiên bằng bitcoin, đồng tiền điện tử có giá trị lớn nhất thế giới hiện tại.

"Ở New York, chúng ta luôn đi trước, nên tôi sẽ nhận 3 tháng lương đầu tiên bằng bitcoin khi trở thành thị trưởng. New York sẽ là trung tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử và những ngành công nghiệp đổi mới và đang phát triển khác. Hãy cứ chờ đợi", ông Adams viết trên Twitter.

Trước đó, Thị trưởng Miami, bang Florida Francis Suarez viết trên Twitter rằng, ông sẽ nhận tháng lương đầu tiên bằng bitcoin. Ông Suarez, người giành chiến thắng khi tái tranh cử hồi đầu tuần, đã đặt ra mục tiêu biến Miami trở thành một trung tâm về tiền điện tử.

Theo nhà phân tích Edward Moya từ công ty môi giới Oandam, tuyên bố của ông Adams cho thấy, bitcoin đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng, bao gồm cả thị trưởng đắc cử của New York.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Adams nói về tham vọng muốn cạnh tranh trong lĩnh vực tiền ảo với Miami. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân chủ hồi tháng 6, ông đã tuyên bố New York sẽ trở thành "trung tâm của bitcoin" và "trung tâm của mọi công nghệ".

Trước đó, trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận CityCoins, Miami đã cho ra mắt đồng tiền điện tử MiamiCoin hồi tháng 8. CityCoins sẽ trích 30% giá trị của đồng MiamiCoin được tạo ra hoặc được "đào" từ máy tính của người dân cho thành phố. Tới tháng 9, chương trình này đã tạo ra 7,1 triệu USD cho Miami, theo Washington Post.

Tuy nhiên, theo Reuters, các nỗ lực nhằm biến New York thành trung tâm tiền điện tử có thể sẽ bị Tổng chưởng lý bang New York Letitia James giám sát chặt chẽ. Bà James gần đây đã tung ra một chiến dịch xóa sổ các công ty tiền điện tử không đăng ký trước. Tuần trước, bà James cũng tuyên bố ra ứng cử chức thống đốc bang New York.

Đức Hoàng

Theo Reuters