Thêm quốc gia Đông Nam Á chốt mua siêu tên lửa BrahMos từ Nga - Ấn Độ

Tên lửa BrahMos xuất hiện trong lễ duyệt binh tại Ấn Độ (Ảnh: AFP).

Indonesia đã ký một thỏa thuận để mua hệ thống tên lửa BrahMos, người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này Rico Ricardo Sirait nói với Reuters ngày 9/3.

Năm 2023, BrahMos, công ty do chính phủ Ấn Độ và Nga đồng sở hữu, nói với Reuters rằng họ đang trong các cuộc thảo luận nâng cao với Jakarta về một thỏa thuận trị giá từ 200 triệu USD đến 350 triệu USD.

Ông Rico cho biết thỏa thuận này “là một phần trong quá trình hiện đại hóa trang bị quân sự và năng lực quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải”. Ông từ chối xác nhận tổng giá trị của thỏa thuận.

Công ty này đã ký được hợp đồng xuất khẩu vào năm 2022 với Philippines. Hồi đầu năm ngoái, Philippines tuyên bố có kế hoạch mua thêm các trang thiết bị quân sự để hiện đại hóa kho vũ khí của mình, bao gồm thêm tên lửa BrahMos.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tăng tốc độ hợp tác quốc phòng với Đông Nam Á, từ việc cung cấp vũ khí cho Indonesia đến khám phá khả năng sản xuất quốc phòng chung với Thái Lan và Malaysia. Chính sách này phù hợp với tham vọng ngày càng lớn của Ấn Độ nhằm mở rộng ảnh hưởng ra ngoài khu vực Nam Á và phát triển dấu ấn toàn cầu.

BrahMos là cái tên ghép giữa sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga và hiện là một trong những tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới với tốc độ Mach 2,8 (gần 3.500 km/h), theo RT. Ngoài phiên bản phóng từ mặt đất, BrahMos còn có biến thể phóng từ máy bay, tàu chiến hoặc tàu ngầm. Phiên bản nâng cấp của tên lửa này có thể có tầm bay lên tới 500km.

BrahMos có thể được triển khai để làm nhiệm vụ phòng thủ bờ biển và tấn công mặt đất.