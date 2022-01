Thái Lan tính coi Covid-19 là bệnh đặc hữu không chờ tuyên bố của WHO

Thái Lan dự định tuyên bố Covid-19 là bệnh đặc hữu vào cuối năm nay (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Bangkok Post đưa tin, sau cuộc họp của Ủy ban Bệnh truyền nhiễm quốc gia ngày 27/1, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Kiattiphum Wongrajit cho biết, ủy ban này có kế hoạch tuyên bố Covid-19 là bệnh đặc hữu trước cuối năm nay dựa vào các tiêu chí có thể chấp nhận được. Các tiêu chí này gồm: không quá 10.000 ca nhiễm mới một ngày, tỷ lệ tử vong không vượt quá 0,1% và hơn 80% người thuộc nhóm nguy cơ cao tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19.

"Về nguyên tắc, dịch có thể tiếp tục lây lan nhưng không nghiêm trọng. Tỷ lệ tử vong có thể chấp nhận được. Có thể có các làn sóng dịch bệnh khác nhau, nhưng quan trọng là mọi người có đủ miễn dịch. Mọi người cần phải tiêm chủng và chúng ta cũng cần có hệ thống điều trị hiệu quả", ông Kiattiphum nói. Quan chức này cho biết thêm: "Sau khi đạt được những tiêu chí đó, Covid-19 sẽ được coi là bệnh đặc hữu ở Thái Lan. Khi tình hình khả quan, các tiêu chí đều đạt được, Bộ Y tế sẽ chính thức công bố".

Ông nhấn mạnh, giới chức Thái Lan sẽ hành động để đẩy nhanh quá trình đưa ra công bố, thay vì chờ đại dịch tự trở thành đặc hữu hay chờ đến khi WHO công bố.

Ông Kiattiphum cho hay, sau khi tuyên bố Covid-19 là bệnh đặc hữu, chính phủ Thái Lan sẽ điều trị bệnh nhân Covid-19 theo nhu cầu cá nhân của họ và sẽ yêu cầu tất cả mọi người hoặc chỉ người bệnh đeo khẩu trang. Hiện tại, Thái Lan vẫn yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, những người vi phạm có thể bị phạt tới 20.000 baht.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết, Thái Lan hiện chưa hoàn tất các tiêu chí cụ thể và các biện pháp ứng phó trong tương lai.

Thái Lan hiện đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19 cho khoảng 70% dân số, và khoảng 17% dân số đã được tiêm mũi 3, trong khi một số địa phương là mũi nhọn của ngành du lịch Thái Lan đã bắt đầu triển khai tiêm mũi 4.

Kể từ đầu dịch đến nay, Thái Lan đã ghi nhận gần 2,6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 22.000 trường hợp đã tử vong. Thái Lan đang có kế hoạch mở cửa trở lại trong bối cảnh làn sóng Covid-19 có dấu hiệu hạ nhiệt với sự xuất hiện của biến chủng Omicron được coi là ít nghiêm trọng hơn các biến chủng khác của SARS-CoV-2.

Nhiều chuyên gia dự đoán, Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu vào cuối năm nay nhờ những tín hiệu tích cực như làn sóng lây nhiễm ở nhiều khu vực trên thế giới đã hạ nhiệt hoặc ngay cả khi số ca nhiễm tăng mạnh nhưng tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 tương đối thấp.

Mặc dù vậy, WHO cảnh báo, việc coi Omicron là biến chủng nhẹ là một sai lầm lớn. Theo WHO, Omicron vẫn có thể tạo ra mối đe dọa lớn nếu số ca nhiễm tăng mạnh khiến các hệ thống y tế quá tải. Cũng theo WHO, Omicron có thể chưa phải biến chủng cuối cùng, nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới đáng lo ngại vẫn còn.