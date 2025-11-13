Thái Lan dẫn độ trùm cờ bạc trực tuyến về Trung Quốc

Trùm cờ bạc She Zhijiang bị cảnh sát Thái Lan áp giải tại sân bay Suvarnabhumi hôm 12/11 (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát Thái Lan ngày 12/11 đã áp giải She Zhijiang - người bị cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp - đến sân bay Suvarnabhumi để dẫn độ về Trung Quốc.

Trung Quốc đã điều máy bay đến Thái Lan để đưa She về nước. "Điều này thể hiện mức độ hợp tác cao của chúng tôi", ông Zhao Mengtao, một cố vấn tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bangkok, cho biết. Ông Zhao nói thêm rằng, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong việc giải quyết tội phạm có tổ chức như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo trực tuyến.

Một tòa phúc thẩm ở Bangkok trước đó ra phán quyết giữ nguyên lệnh dẫn độ She, 43 tuổi, về nước "trong vòng 90 ngày" sau hơn 3 năm giam giữ.

Giới chức Trung Quốc năm 2012 phát lệnh truy nã She, cáo buộc ông ta điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và đề nghị các nước thành viên Interpol hợp tác truy bắt. She bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo thông báo đỏ của Interpol.

Một tòa án hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ She sang Trung Quốc hồi tháng 5/2024, nhưng luật sư của ông ta kháng cáo vì cho rằng lệnh này bất hợp pháp. Vào tháng 10, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết lệnh dẫn độ là hợp pháp.

"Trung Quốc đã yêu cầu bắt giữ nghi phạm này, đây là ưu tiên hàng đầu của nước này", Trung tướng Cảnh sát Jirabhop Bhuridej nói với các phóng viên.

She sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc để "hầu tòa vì tội điều hành sòng bạc bất hợp pháp, cũng như sử dụng Myanmar làm căn cứ cho các hoạt động bất hợp pháp này và rửa tiền", tuyên bố của Viện Kiểm soát Thái Lan nêu rõ.

Tuyên bố nhấn mạnh thêm rằng ông trùm này còn bị cáo buộc thành lập và điều hành 239 trang web cờ bạc với tổng số vốn lưu động hơn 12,63 nghìn tỷ baht (hơn 390 tỷ USD).

She cũng được cho là đã xây dựng và điều hành hai sòng bạc tại Shwe Kokko ở Myanmar và "dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia hoạt động cờ bạc" thông qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Vào thời điểm bị bắt, ông này là người đứng đầu đế chế cờ bạc gồm một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 19,5 tỷ USD mang tên Shwe Kokko, nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar.