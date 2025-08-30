Cuộc đua lập chính phủ mới ở Thái Lan sau khi bà Paetongtarn bị phế truất

Ông Anutin Charnvirakul của đảng Bhumjaithai cho biết ông sẵn sàng trở thành thủ tướng mới và đảng của ông đã đảm bảo được đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ để thành lập chính phủ tiếp theo.

Doanh nhân, chính khách Anutin Charnvirakul đã nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng Thái Lan, sau khi đảng Bhumjaithai theo đường lối bảo thủ của ông đạt thỏa thuận với đảng Nhân dân đối lập, lực lượng lớn nhất trong Hạ viện gồm 500 ghế.

Ông Anutin khẳng định sẵn sàng đảm nhiệm vị trí thủ tướng và đã có đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ để lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị phế truất ngày 29/8.

Trong khi đó, đảng Pheu Thai, được hậu thuẫn bởi gia tộc Shinawatra của bà Paetongtarn, cũng tuyên bố có đủ sự ủng hộ để duy trì quyền lực. Pheu Thai đang tìm cách lôi kéo sự hậu thuẫn của đảng Nhân dân và sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà nhóm tiến bộ này đưa ra.

Dự kiến quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu chọn thủ tướng mới từ ngày 3/9 đến 5/9. Theo hiến pháp Thái Lan, ứng cử viên thủ tướng cần sự ủng hộ của đa số nghị sĩ Hạ viện. Tuy nhiên, bất kỳ liên minh nào lên nắm quyền sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan chịu tác động từ thuế quan Mỹ và nợ hộ gia đình cao nhất khu vực.

Đảng Bhumjaithai, đảng đã rút khỏi liên minh của Pheu Thai hồi tháng 6, tuyên bố sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng nếu lên cầm quyền. Đảng này cũng cam kết tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp và giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, những điều kiện mà đảng Nhân dân đặt ra để đổi lấy sự ủng hộ.

Bhumjaithai khẳng định muốn lập một “chính phủ quản lý đất nước trong giai đoạn khủng hoảng an ninh, kinh tế, tự nhiên và xã hội”, trước khi trao lại quyền lực cho người dân thông qua bầu cử.

Trong khi đó, giới doanh nghiệp Thái cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thành lập chính phủ mới có thể làm gián đoạn chi tiêu ngân sách, cản trở đàm phán thương mại với Mỹ và làm phức tạp thêm vấn đề biên giới. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan cho rằng bất ổn chính trị hiện tại có thể đe dọa nền kinh tế trị giá 550 tỷ USD và làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,5 tỷ USD cổ phiếu Thái trong năm nay khi biến động về chính trị ảnh hưởng đến triển vọng của nền kinh tế vốn chỉ tăng trưởng trung bình 2% mỗi năm trong thập niên qua.

Theo ông Napon Jatusripitak, quyền điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Thái Lan tại Viện Iseas-Yusof Ishak, liên minh kế tiếp có thể tập trung nhiều hơn vào lợi ích cục bộ nhằm chuẩn bị cho khả năng bầu cử sớm, thay vì đưa ra phản ứng kinh tế hiệu quả.