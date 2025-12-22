Các loại tên lửa đạn đạo, trong đó có Oreshnik là vũ khí răn đe đầy sức nặng của Nga với phương Tây (Ảnh minh họa: TSN).

Tổng thống Putin vừa phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới thế giới: tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik đã hoàn thiện cả về tính năng kỹ - chiến thuật lẫn quy trình sản xuất và đi vào trực chiến. Tuyên bố này không chỉ khẳng định năng lực quân sự vượt trội của Nga mà còn đặt ra thách thức lớn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Vũ khí siêu vượt âm được phát triển trong bí mật

Oreshnik - một vũ khí siêu vượt âm được phát triển âm thầm - được cho là kế thừa từ RS-26 Rubezh của Viện Kỹ thuật Nhiệt Moscow.

Lần đầu tiên Oreshnik được sử dụng trong thực chiến là vào tháng 11/2024, khi một tên lửa phóng từ bãi thử Kapustin Yar (Astrakhan) đã bắn trúng một nhà máy ở Dnepropetrovsk (Ukraine) chỉ vài phút sau khi khai hỏa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận: "Trong vài giây, tên lửa đã giải phóng các đầu đạn tấn công. Và thế giới đã biết tới một loại vũ khí hoàn toàn mới... Chúng tôi đã thực hiện đòn tấn công với một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phi hạt nhân".

Các video ghi lại lần thực chiến đầu tiên cho thấy tên lửa này được trang bị nhiều đầu đạn phân hướng đa mục tiêu (MIRV) và ứng dụng công nghệ siêu vượt âm tiên tiến, tương tự thiết bị lượn Avangard.

Với tốc độ Mach 10 (2,5-3km/giây) và tầm bắn lên tới 5.500km, Oreshnik gần chạm mốc vũ khí tấn công liên lục địa và hiện gần như không có cách nào để đối phó.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik: Lời răn đe đanh thép của Nga với phương Tây (Video: Atelli).

Mũi tên xuyên thủng mọi "lá chắn tên lửa"

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Các hệ thống phòng không hiện đại trên thế giới và hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ ở châu Âu phát triển không thể ngăn chặn được vũ khí mới của chúng ta".

Nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko giải thích rằng mỗi đầu đạn của Oreshnik đều có động cơ riêng, cho phép chúng tự thay đổi quỹ đạo ở tốc độ siêu vượt âm, khiến việc tính toán và đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Chuyên gia Jürgen Rose, sĩ quan quân đội Đức đã nghỉ hưu, nhận định, ngay cả phiên bản nâng cấp sâu của hệ thống Patriot cũng không thể chống lại Oreshnik hiệu quả. Các hệ thống phòng không hiện đại hoạt động theo nguyên tắc "hit-to-kill" (chạm nổ) cũng bất lực trước tốc độ vượt trội của Oreshnik.

Chuyên gia Brandon Weichert của tạp chí National Interest cho rằng THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) có thể đánh chặn Oreshnik, nhưng Mỹ hiện có rất ít loại vũ khí này.

Hơn nữa, THAAD được thiết kế để đánh chặn ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, và khi Oreshnik giải phóng nhiều đầu đạn siêu vượt âm và mồi bẫy, lá chắn của Mỹ sẽ cần rất nhiều đạn tên lửa đắt tiền, dễ dẫn đến "mất khả năng chiến đấu" ngay trong lần tấn công đầu tiên của đối phương.

Đại tá Mikhail Khodarenok, chuyên gia về vũ khí phòng không, khẳng định: "Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ hiện không thể thực hiện được nhiệm vụ đánh chặn vũ khí siêu vượt âm".

Thực tế chiến trường Ukraine đã chứng minh cho luận điểm trên, khi một hệ thống Patriot PAC-3 phóng hết cơ số đạn vẫn không thể ngăn chặn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine (Video: RT).

Sự răn đe với châu Âu

Việc Nga khôi phục phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung đã được tính toán từ lâu, đặc biệt sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 2019. Hiệp ước này từng hạn chế các dòng tên lửa tầm trung có tầm bắn từ 500km đến 5.500km.

Trong khi đó, Lục quân Mỹ đang có kế hoạch triển khai vũ khí siêu vượt âm Dark Eagle tới châu Âu. Với tầm bắn 3.500km, tên lửa Dark Eagle đặt tại Anh hoặc Đức có thể vươn tới thủ đô của Nga.

Dark Eagle được cho là có khả năng vượt qua các lá chắn tên lửa hiện đại của Nga như S-300V4 và S-400, và đối thủ xứng tầm của nó chỉ có thể là hệ thống phòng thủ tên lửa A-235 Nudol đang bảo vệ Moscow.

Việc Nga sớm đưa Oreshnik vào trực chiến được xem là đòn đáp trả mạnh mẽ đối với tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Hơn nữa, Moscow còn tuyên bố triển khai Oreshnik tới Belarus, không chỉ nhằm tăng cường bảo vệ đồng minh mà còn kề một "mũi dao" tới sát sườn châu Âu, đặt toàn bộ các thủ đô của lục địa già vào tầm ngắm của loại vũ khí không thể ngăn chặn này.