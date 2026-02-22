Tên lửa Nga tập kích trong đêm, nổ lớn rung chuyển Kiev

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường một tòa nhà dân cư ở Kiev sau trận tập kích của Nga ngày 22/2 (Ảnh: Reuters).

Những vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng 22/2. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, chỉ 2 ngày trước khi cuộc xung đột chính thức bước sang năm thứ 5.

Các phóng viên của hãng thông tấn AFP tại Kiev đã nghe thấy một loạt tiếng nổ bắt đầu vào khoảng 4h giờ địa phương, ngay sau khi lệnh báo động không kích được ban hành. Sau đó, lực lượng không quân Ukraine đã mở rộng cảnh báo trên toàn quốc, nêu rõ mối đe dọa từ tên lửa của Nga.

“Đối phương đang tấn công thủ đô bằng vũ khí đạn đạo”, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, ông Tymur Tkachenko, thông báo trên Telegram, kêu gọi người dân ở yên trong hầm trú ẩn cho đến khi có tín hiệu an toàn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ít nhất 2 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện từ vùng ngoại ô.

Cảnh báo không kích lần đầu tiên được chính quyền Kiev ban hành lúc 3h56 sáng nay. Cảnh báo sau đó được mở rộng ra toàn bộ Ukraine lúc 4h47 khi máy bay ném bom của Nga cất cánh, theo Lực lượng Không quân Ukraine.

Theo một phóng viên tại hiện trường, các tiếng nổ tiếp tục được nghe thấy ở Kiev vào khoảng 5h13.

Cuộc không kích của Nga đã làm gia tăng cấp độ cảnh báo trên khắp Ukraine, kéo dài đến tận biên giới phía Tây.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Ba Lan cho biết, vào rạng sáng nay, lực lượng Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận sau khi phát hiện "máy bay tầm xa của Nga tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine".

"Các cặp máy bay chiến đấu đang làm nhiệm vụ và một máy bay cảnh báo sớm đã được điều động, các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đặt ở mức cảnh báo cao nhất", tuyên bố cho biết.

Cuộc không kích xảy ra chỉ vài giờ sau các vụ nổ ở Lviv, một thành phố phía Tây gần biên giới Ba Lan.

Thủ đô của Ukraine thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Kiev đã phải hứng chịu các đợt tấn công vào ban đêm trong những tuần gần đây, khi Moscow tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine giữa mùa đông lạnh giá.

Nhiệt độ giảm xuống gần -10 độ C khi thủ đô Kiev bị tấn công, và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai khắp thành phố.

Khoảng 3,5 triệu cư dân ở thủ đô của Ukraine đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột toàn diện với Nga nổ ra cách đây 4 năm.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất ở Ukraine, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình không có hệ thống sưởi và điện vào thời điểm nhiệt độ xuống thấp.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Denis Shmygal, cho biết tình hình năng lượng tại thủ đô Kiev đang rất nguy cấp.

"Tình hình hệ thống năng lượng rất khó khăn. Các công ty điện lực phải thực hiện việc ngừng hoạt động khẩn cấp. Các máy phát điện bổ sung đang được đặt tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất", ông Shmygal tuyên bố.