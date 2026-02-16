Tình hình năng lượng nguy cấp, Kiev trên “bờ vực thảm họa”

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận tập kích vào Kiev (Ảnh: Reuters).

Kiev trên bờ vực thảm họa

Chính quyền thủ đô Kiev của Ukraine ngày 15/2 cho biết khoảng 1.100 tòa nhà dân cư và 500 tòa nhà khác vẫn không có hệ thống sưởi giữa mùa đông lạnh giá.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất ở Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 4 năm, khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình không có hệ thống sưởi và điện vào thời điểm nhiệt độ giảm xuống thấp tới -20 độ C.

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết, vào đêm 14/2, các cuộc tấn công của Nga cũng đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng đường sắt ở vùng Odessa và Dnipropetrovsk.

Trả lời phỏng vấn với Financial Times ngày 15/2, Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko cho biết các cuộc không kích liên tục của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong giai đoạn này đã đẩy Kiev đến "bờ vực thảm họa".

“Ngay lúc này, câu hỏi về tương lai của đất nước chúng tôi, liệu chúng tôi có tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập hay không vẫn còn bỏ ngỏ”, ông Klitschko nói.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Denis Shmygal, cho biết tình hình năng lượng tại thủ đô Kiev đang rất nguy cấp.

"Tình hình hệ thống năng lượng rất khó khăn. Các công ty điện lực phải thực hiện việc ngừng hoạt động khẩn cấp. Các máy phát điện bổ sung đang được đặt tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất", ông Shmygal tuyên bố.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, các cơ sở sản xuất điện, cũng như mạng lưới truyền tải và phân phối đã bị hư hại ở Kiev, các vùng Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Odessa, Kharkov và các khu vực khác.

Khoảng 3,5 triệu cư dân ở thủ đô của Ukraine đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột toàn diện với Nga nổ ra cách đây gần 4 năm.

Nhiệt độ đã giảm xuống dưới âm 20°C, và Kiev bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày. Tình hình thêm trầm trọng khi Nga liên tục phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, gây mất điện, sưởi ấm và nước trên diện rộng.

Các vụ tập kích nhắm vào 3 nhà máy điện lớn cũng như các cơ sở năng lượng khác trên khắp Ukraine.

Đến ngày 14/2, hệ thống sưởi đã được khôi phục tại thêm 1.100 tòa chung cư ở Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc không kích của Nga là đòn tấn công có chủ đích vào hệ thống năng lượng Ukraine.

Ông Zelensky nói thêm rằng những mục tiêu như vậy chỉ có thể bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Patriot. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp về việc bổ sung thêm tên lửa để đối phó các cuộc tấn công của Nga.

Đòn đáp trả của Ukraine

Để đáp trả các cuộc tập kích của Nga, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng của Nga, chủ yếu là ngành công nghiệp dầu khí, bằng máy bay không người lái. Động thái này được cho là nhằm cắt đứt nguồn hỗ trợ của Nga dành cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Thống đốc vùng biên giới Bryansk của Nga cho biết 5 khu vực đô thị và một phần thủ phủ khu vực Bryansk đã bị mất điện và hệ thống sưởi ấm do cuộc tập kích của Ukraine vào ngày 15/2.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công một kho chứa dầu quan trọng ở miền Nam nước Nga, gần Crimea, khu vực Moscow đã tuyên bố sáp nhập.

“Một kho chứa dầu ở miền Nam nước Nga và hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại vùng lãnh thổ Crimea do Moscow kiểm soát đã bị tấn công”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Vụ tấn công nhắm vào kho chứa dầu Tamanneftegaz gần làng Volna thuộc vùng Krasnodar.

Volna là nơi có cảng Taman trên Biển Đen, được sử dụng để vận chuyển dầu, than và ngũ cốc của Nga.

Ukraine cho biết cuộc tấn công là một phần trong “các biện pháp nhằm giảm thiểu tiềm lực tấn công và kinh tế của Nga”.

Thống đốc Krasnodar, Veniamin Kondratyev, trước đó cho biết một cuộc tập kích của Ukraine đã làm hư hại một kho chứa dầu ở Volna và khiến 2 người bị thương.