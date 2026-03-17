Tàu Nga chở 60.000 tấn khí đốt trôi dạt trên biển sau khi trúng UAV

Tàu chở dầu và khí đốt treo cờ Nga (Ảnh: United24).

Theo trang tin United24, video giám sát quay từ trên cao cho thấy con tàu treo cờ Nga Arctic Metagaz bị cháy đen vẫn đang âm ỉ, nghiêng về một phía, với một vết rách lớn ở mạn trái và một lớp chất dạng màng loang trên mặt nước xung quanh.

Con tàu chở khoảng 900 tấn dầu diesel và hơn 60.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng và được cho là thuộc cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga.

Con tàu dài 277m này rời cảng Murmansk ở vùng Bắc Cực của Nga và đang trên đường tới Ai Cập.

Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày 3/3, con tàu “đã bị máy bay không người lái tấn công trên biển và trên không tại vùng biển quốc tế ở trung tâm Địa Trung Hải,” cách Malta khoảng 168 hải lý về phía đông nam, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 11/3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án vụ tấn công và cho biết khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu sau khi xảy ra hỏa hoạn. Họ được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cứu từ xuồng cứu sinh và đưa tới Benghazi với sự phối hợp của đại sứ quán Nga tại Libya.

Bộ Giao thông Nga cáo buộc các máy bay không người lái hải quân của Ukraine đứng sau vụ tấn công. Ukraine chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Con tàu trôi dạt trên biển đang làm dấy lên lo ngại về một thảm họa môi trường quy mô lớn trên Địa Trung Hải khi các nhà chức trách gấp rút tìm cách kiểm soát khối hàng hóa dễ bay hơi của nó.

Chính phủ Italy đã triệu tập một cuộc họp khẩn do Thủ tướng Giorgia Meloni chủ trì, trong đó các quan chức mô tả con tàu đang trôi dạt là một “quả bom hẹn giờ chứa đầy khí” và loại trừ khả năng cho phép nó cập cảng an toàn tại bất kỳ cảng nào của Italy.

Cả Italy và Malta đều đã điều tàu kéo và các phương tiện chống ô nhiễm để giám sát con tàu, thiết lập một vùng cấm nghiêm ngặt bán kính 5 hải lý khi nó trôi gần đảo Linosa của Sicilia.

Các đội cứu hộ Malta đang đánh giá liệu con tàu có thể được kéo ra xa hơn ra biển một cách an toàn hay phải bị đánh chìm có chủ đích. Tuy nhiên, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cảnh báo việc đánh chìm khối hàng hóa cực kỳ dễ bay hơi này có thể gây ra các đám mây khí lạnh chết người và ô nhiễm không thể đảo ngược tại một trong những khu vực sinh thái mong manh và đa dạng sinh học nhất của Địa Trung Hải.

Chủ sở hữu người Nga của con tàu, LLC SMP Techmanagement, chưa phản hồi với các nhà chức trách về hoạt động cứu hộ.