Tàu hàng Nga bị tấn công ở Biển Đen

Tàu Midvolga-2 trong bức ảnh chụp năm 2020 (Ảnh: Hannes van Rijn/MarineTraffic).

Trong một tuyên bố vào ngày 2/12, Tổng cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu MIDVOLGA-2, đang chở dầu hướng dương, đã bị tấn công cách bờ biển nước này khoảng 120km.

"Con tàu đã không đưa ra yêu cầu hỗ trợ. 13 thủy thủ hiện không gặp vấn đề về sức khỏe. Con tàu đang di chuyển về phía cảng Sinop bằng động cơ riêng", các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhưng không nêu rõ nghi phạm gây ra vụ tấn công.

Cơ quan Liên bang về Vận tải Biển và Đường thủy Nội địa của Nga cho biết con tàu đã bị một thiết bị không người lái tấn công và chỉ bị hư hại nhẹ.

Tuần trước, chính quyền Nga cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái vào các tàu thương mại trong khu vực.

Nga cáo buộc các xuồng không người lái trên biển mang theo chất nổ đã tấn công hai tàu chở dầu treo cờ Gambia ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một trung tâm dầu thô lớn trên bờ biển Đen của Nga.

Trước đó, các tàu chở dầu Kairos và Virat đã phát tín hiệu cấp cứu trên Biển Đen vào ngày 28/11 khi đang trên đường đến Nga. Tàu Kairos bốc cháy, trong khi tàu Virat báo cáo hư hỏng thân tàu. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu Kairos đã được sơ tán. Sáng 29/11, tàu Virat lại bị xuồng không người lái tấn công.

Các tàu Kairos và Virat nằm trong “danh sách đen” của phương Tây vì bị cáo buộc vận chuyển dầu của Nga vi phạm lệnh trừng phạt. Cả hai tàu chở dầu đều đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga thì bị tấn công.

Moscow liên tục phủ nhận việc vận hành một "đội tàu bóng tối" để lách lệnh trừng phạt.

Trong một tuyên bố hôm 30/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh "cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự bị tấn công đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu" và chưa bao giờ phải chịu bất kỳ lệnh trừng phạt hay hạn chế quốc tế nào.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, "các cơ quan đặc biệt của chính quyền Kiev đã thực sự nhận trách nhiệm về các hành động trên", bằng chứng là các đoạn video do truyền thông Ukraine công bố.

Một số hãng thông tấn Ukraine và phương Tây đã đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và hải quân Ukraine đứng sau các cuộc tấn công vào tàu chở dầu, được cho là liên quan đến xuồng không người lái Sea Baby của hải quân Ukraine.

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các vụ tấn công của Ukraine nhằm cản trở những nỗ lực quốc tế hiện nay nhằm thiết lập hòa bình bền vững.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine xâm phạm chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Oncu Keceli đã lên án các cuộc tấn công vào các tàu trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đen, nhưng không đổ lỗi cho bất kỳ quốc gia nào.

Ông Keceli cho biết "các sự cố đã gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho hàng hải, tính mạng con người, tài sản và môi trường". Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang liên lạc với tất cả các bên để "ngăn chặn xung đột lan rộng và leo thang hơn nữa ở Biển Đen".