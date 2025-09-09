Tân Thủ tướng Thái Lan kê khai khối tài sản 124 triệu USD

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã kê khai khối tài sản trị giá 124 triệu USD, bao gồm 3 máy bay phản lực tư nhân, 2 ca nô cao tốc và một bất động sản sang trọng ở Bangkok.

Chính trị gia từng là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng này cũng liệt kê 1,09 tỷ baht (34 triệu USD) tiền mặt và tiền gửi trong hơn hai chục tài khoản ngân hàng, nằm trong tổng giá trị tài sản 3,9 tỷ baht (124 triệu USD).

Ông Anutin đã công khai khối tài sản của mình trước Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia như một yêu cầu bắt buộc đối với quan chức chính phủ, và cơ quan này đã công bố bản kê khai vào ngày 9/9.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai đã lên nắm quyền sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trước đó.

Ông Anutin nhận được sự ủng hộ từ đảng Nhân dân để đổi lấy cam kết giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp.

Theo tài liệu, ông Anutin có các khoản đầu tư khoảng 655 triệu baht (20,65 triệu USD) và trong năm 2024 báo cáo thu nhập hơn 1,8 triệu baht (56.700 USD).

Trong số các tài sản khác của ông có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 4 xe hơi hạng sang, 22 chiếc đồng hồ, cùng các món đồ giá trị khác.

Sau khi nhậm chức, chính trị gia này cam kết sẽ làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Khi được hỏi liệu ông có lường trước khối lượng công việc đặc biệt khó khăn hay không, ông Anutin khẳng định: "Đúng vậy, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Không chỉ làm việc chăm chỉ hơn, mà còn phải đảm bảo các vấn đề còn tồn đọng được giải quyết càng sớm càng tốt”.