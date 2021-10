Taliban thả phần tử IS đánh bom sân bay Kabul ngay trước vụ khủng bố

Dân trí Taliban đã thả Abdul Rehman Al-Loghri - phần tử ISIS-K đã đánh bom tự sát ở sân bay Kabul làm hơn 170 người chết - chỉ vài ngày trước khi tên này đánh bom tự sát gây ra vụ tấn công đẫm máu.

Vụ đánh bom đẫm máu ở sân bay Kabul hồi cuối tháng 8 đã khiến hơn 170 người thiệt mạng (Ảnh: AFP).

Vào 17h48 ngày 26/8, phần tử đánh bom liều chết của nhóm khủng bố ISIS-K, Abdul Rehman Al-Loghri, mặc một chiếc áo gắn thuốc nổ giấu dưới lớp quần áo bình thường, gây ra vụ tấn công kinh hoàng ở sân bay Kabul, Afghanistan. Vụ tấn công khiến nghi phạm chết ngay tại chỗ và hơn 170 người khác thiệt mạng. Quân đội Mỹ ghi nhận 13 quân nhân thiệt mạng.

Hai quan chức Mỹ và hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Ken Calvert nói với truyền thông nước này rằng, tên Al-Loghri đã được phóng thích từ một nhà tù gần Kabul vài ngày trước khi vụ tấn công diễn ra, thời điểm Taliban giành được quyền kiểm soát đất nước sau khi tiến về thủ đô ngày 15/8.

Cụ thể, Al-Loghri từng bị giam ở nhà tù Parwan tại căn cứ Bagram, Afghanistan. Mỹ đã kiểm soát căn cứ này cho tới khi họ bắt đầu rút quân đi từ đầu tháng 7. Trước đó, Washington đã giao quyền quản lý nhà tù Parwan cho chính quyền Afghanistan cũ vào năm 2013.

Tiết lộ của các quan chức và nghị sĩ Mỹ cho thấy sự hỗn loạn trong những ngày cuối cùng mà Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử kéo dài 20 năm. Nó cũng cho thấy việc Mỹ đã gặp khó khăn như thế nào khi kiểm soát tình hình "vỡ trận" tại sân bay Kabul khi hàng nghìn người đổ về để chờ di tản.

Nhà tù Parwan ở Bagram, cùng với nhà tù Pul-e-Charkhi gần Kabul, từng là nơi giam giữ hàng trăm phần tử ISIS-K vào thời điểm Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, theo nguồn tin của một lực lượng chống khủng bố ở Trung Đông. Taliban đã thả toàn bộ các phần tử ISIS-K - nhóm chân rết tại Afghanistan của tổ chức khủng bố IS khét tiếng - cùng hàng nghìn tù nhân khác sau khi lên nắm quyền.

Vài ngày sau, tên Al-Loghri đã thực hiện vụ tấn công tại cổng Abbey của sân bay Kabul. Hai quan chức Mỹ đã xác nhận danh tính của phần tử khủng bố này sau khi ISIS-K nhận trách nhiệm về vụ tấn công gây rung chuyển Kabul.

Theo giới quan sát, việc tên Al-Loghri biến từ một tên tù nhân được thả tự do thành phần tử đánh bom liều chết chỉ trong vài ngày cho thấy tình hình an ninh nguy hiểm và phức tạp ở Afghanistan. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley từng nói rằng, mối đe dọa ở Afghanistan hiện thấp hơn so với thời điểm sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, tuy nhiên, ông cảnh báo về nguy trỗi dậy của các nhóm khủng bố "khét tiếng" như al-Qaeda hoặc ISIS-K.

Mỹ bàn giao căn cứ Bagram cho quân đội của chính phủ Afghanistan cũ hôm 1/7, khi họ hoàn tất rút quân 90% khỏi nước này. Vào thời điểm đó, có 5.000 tù nhân bị giam ở Bagram. Phần lớn trong số đó là tay súng Taliban và các phần tử khủng bố của al-Qaeda và ISIS-K.

Taliban coi ISIS-K là kẻ thù "không đội trời chung", nhưng đã thả hàng loạt tay súng ISIS-K khỏi nhà tù ở Bagram và Pul-e-Charkhi ra ngoài sau khi kiểm soát Kabul.

Đức Hoàng

Tổng hợp