Tài liệu tuyệt mật của Mỹ về chiến sự ở Ukraine tiếp tục bị rò rỉ

Mỹ đang điều tra về nguyên nhân xảy ra 2 vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan tới chiến sự ở Ukraine. Trong ảnh: Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh minh họa: Reuters).

New York Times đưa tin, một lô tài liệu mật mới dường như đề cập chi tiết các bí mật an ninh quốc gia của Mỹ về Ukraine, Trung Đông, Trung Quốc đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào ngày 7/4.

Trước đó một ngày, báo Mỹ cũng đưa tin rằng, các tài liệu của Mỹ - NATO về kế hoạch hỗ trợ Ukraine phản công cũng bị rò rỉ ra bên ngoài và Washington đang điều tra về vụ việc này.

Nguồn tin nói với New York Times rằng, có thể có khoảng 100 tài liệu bị tiết lộ trong ngày hôm qua. Với sự nhạy cảm của thông tin xuất hiện trong tài liệu, diễn biến này có thể gây ra thiệt hại cho Mỹ, cũng như các thành viên trong liên minh tình báo Ngũ nhãn (Mỹ, Australia, New Zealand, Canada, Anh). Ví dụ, một tài liệu ghi ngày 23/2 được dán nhãn "Secret/NoForn", nghĩa là nó không được phép chia sẻ với nước ngoài.

Mick Mulroy, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, cho biết vụ rò rỉ các tài liệu mật cho thấy "một sự vi phạm nghiêm trọng về mặt an ninh" có thể cản trở kế hoạch quân sự của Ukraine. Ông nói: "Vì nhiều trong số này là hình ảnh của các tài liệu, nên có vẻ như đó là một vụ rò rỉ có chủ ý được thực hiện bởi một người nào đó muốn gây tổn hại cho các nỗ lực của Ukraine, Mỹ và NATO".

Vào sáng sớm ngày 7/4, các quan chức an ninh quốc gia cấp cao xử lý vụ rò rỉ ban đầu, đã bày tỏ lo lắng: Liệu đó có phải là thông tin tình báo duy nhất bị rò rỉ? Và họ đã có câu trả lời vào buổi chiều cùng ngày với đợt rò rỉ mới nhất. Khi các quan chức tại Lầu Năm Góc và các cơ quan an ninh quốc gia đang điều tra nguồn gốc của các tài liệu xuất hiện trên mạng xã hội Twitter và Telegram, một tài liệu khác lại xuất hiện trên 4chan, một trang web hình ảnh do nhiều người dùng ẩn danh đăng tải nội dung.

Lầu Năm Góc điều tra

Tuy nhiên, các tài liệu rò rỉ trong ngày hôm qua vượt ra khỏi phạm vi chiến sự ở Ukraine. Các nhà phân tích an ninh đã xem xét các tài liệu và cho biết chúng bao gồm cả các bản tóm tắt về Trung Quốc, tình hình quân sự ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, Trung Đông và chủ nghĩa khủng bố.

Sau lượt rò rỉ tài liệu đầu tiên, Lầu Năm Góc hôm 6/4 xác nhận đang xem xét tình hình. Sau diễn biến ngày hôm qua, phía Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng họ không có gì bổ sung thêm. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, ở sau hậu trường, phía Mỹ đang gấp rút điều tra để tìm ra nguồn rò rỉ và nguy cơ tài liệu mật của Washington tiếp tục bị đẩy lên mạng.

Các tài liệu về quân đội Ukraine xuất hiện dưới dạng các bức ảnh về các kế hoạch cung cấp vũ khí cho Kiev, năng lực quân sự cũng như các kế hoạch khác. New York Times cho biết, các quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận rằng chúng là tài liệu của Bộ Quốc phòng, nhưng các thông tin dường như đã bị thay đổi một số phần so với ban đầu.

Ngày 7/4, giới chức Ukraine cáo buộc vụ rò rỉ là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm cung cấp thông tin sai lệch để gây ảnh hưởng đến cuộc phản công mùa xuân Kiev dự kiến thực hiện trong thời gian tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết Nga đang theo dõi vụ việc và không nghi ngờ gì về việc Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine. "Chúng tôi luôn theo dõi quá trình này. Tất nhiên, nó làm cho toàn bộ câu chuyện trở nên phức tạp hơn, nhưng nó không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nói.