Sức mạnh kho vũ khí của Iran sau hơn một tháng xung đột với Mỹ

Bên trong hầm chứa UAV của Iran (Ảnh: Fox News).

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Iran vẫn còn "hàng nghìn tên lửa" và máy bay không người lái tấn công có khả năng đe dọa lực lượng Mỹ và đồng minh trong khu vực, bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các mục tiêu quân sự của Tehran.

Theo trung tướng James Adams, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn cũng đã tiến hành "hàng trăm" cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 2.

Phát biểu trước tiểu ban Quân sự Hạ viện Mỹ, tướng Adams cho biết chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel, vốn đã tạm dừng trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Iran, đã dẫn đến "sự sụt giảm đáng kể khả năng quân sự của Iran".

Trước đó, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ thạo nguồn tin tình báo cho biết, Iran vẫn sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo mà nước này có thể khai hỏa bằng cách khôi phục các bệ phóng đang bị chôn vùi trong các cơ sở dưới lòng đất.

Iran từ lâu đã giấu các bệ phóng trong mạng lưới đường hầm và hang động rộng lớn, chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong hàng thập niên, khiến chúng đặc biệt khó bị nhắm mục tiêu.

Báo cáo cho biết mặc dù một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran đã bị phá hủy, hư hại hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhiều bệ phóng trong số đó có thể được sửa chữa và thu hồi từ các căn cứ ngầm.

Các quan chức Mỹ và Israel nói rằng, mặc dù Iran hiện chỉ còn một nửa số lượng tên lửa so với thời điểm trước xung đột, họ vẫn còn hàng nghìn tên lửa hành trình tầm trung và tầm ngắn có thể đưa ra khỏi nơi ẩn náu hoặc khai quật từ dưới lòng đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gần đây đã mô tả chương trình tên lửa của Iran là "cạn kiệt và bị tàn phá", tuy nhiên các quan chức Israel lưu ý Iran vẫn nắm giữ hơn 1.000 tên lửa tầm trung, chiếm gần một nửa kho dự trữ trước xung đột.

Tổng thống Donald Trump nói rằng khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị "cắt giảm đáng kể, các nhà máy vũ khí và bệ phóng tên lửa của họ đang bị thổi bay thành từng mảnh, chỉ còn lại rất ít bệ phóng”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cũng cho biết: “Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran đã giảm 90%, hải quân của họ đã bị xóa sổ, 2/3 cơ sở sản xuất của họ bị hư hại hoặc phá hủy. Mỹ cùng Israel đang chiếm ưu thế trên không tuyệt đối”.

Các thông tin xuất hiện vào thời điểm quan trọng đối với thị trường toàn cầu, khi Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn và mở cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Các nhà đầu tư coi "năng lực tấn công" còn sót lại này là một rủi ro đối với các hạ tầng năng lượng trong khu vực, vì ngay cả một lực lượng Iran đã bị suy yếu vẫn có thể nhắm mục tiêu vào vận tải hàng hải ở vịnh Ba Tư hoặc các cơ sở của Mỹ nếu các cuộc đàm phán ngoại giao tại Pakistan thất bại. Báo cáo cũng cho biết một số quan chức Mỹ lo ngại Iran sẽ lợi dụng lệnh ngừng bắn hiện tại để tái thiết lập kho dự trữ tên lửa của mình.

Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng ngay cả với một phần nhỏ sức mạnh trước đây, Iran vẫn là một "tác nhân quan trọng" đối với an ninh Vùng Vịnh. Kết quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra được coi là "sự kiện mang tính quyết định" chính cho quý II năm nay.