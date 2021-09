Sống chung với Covid-19, Singapore bắt đầu cách ly F0 tại nhà

Dân trí Singapore thúc đẩy việc cách ly tại nhà đối với các ca mắc Covid-19 ở thể nhẹ, sau khi triển khai tiêm chủng và xét nghiệm trên diện rộng.

Singapore bắt đầu dỡ bỏ dần các lệnh hạn chế chống dịch nhờ tốc độ tiêm chủng nhanh (Ảnh minh họa: Straits Times).

Bộ Y tế Singapore hôm nay 10/9 thông báo nước này sẽ thúc đẩy việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ.

Kể từ ngày 15/9, nếu những người trẻ tuổi mắc Covid-19 đã được tiêm chủng vắc xin đầy đủ và không mắc các bệnh nền, họ được phép tự điều trị và phục hồi tại nhà, thay vì đến bệnh viện.

Chiến lược này được Singapore chính thức triển khai sau khi chương trình thí điểm cho thấy những kết quả tích cực.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Ong Ye Kung, phạm vi đối tượng mắc Covid-19 được điều trị tại nhà sẽ được mở rộng dần cho những người từ 50 tuổi trở xuống và không có bệnh nền nghiêm trọng. Nhóm này hiện chiếm một nửa số ca nhiễm hiện nay tại Singapore.

Tỷ lệ tiêm chủng cao đã cho phép Singapore triển khai chiến lược điều trị người mắc Covid-19 tại nhà. Số người tiêm chủng lớn đã làm giảm đáng kể các ca bệnh nặng và tử vong, ngay cả khi biến chủng Delta xuất hiện.

Dữ liệu của Bộ Y tế Singapore trong tháng qua cho thấy, trong 1.000 ca nhiễm đột phá (những người bị nhiễm virus dù đã tiêm vắc xin), chỉ có 7 trường hợp cần thở ôxy, không có trường hợp nào tử vong hoặc cần điều trị tích cực.

Theo Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm, hầu hết các ca nhiễm hiện nay tại Singapore đều ở mức độ nhẹ hoặc không có triệu chứng, với tải lượng virus giảm nhanh hơn nhiều so với ca nhiễm chưa được tiêm chủng và không được bảo vệ. Đây là lý do các bệnh viện có thể cho bệnh nhân xuất viện sớm hơn một cách an toàn.

Singapore cũng mở rộng và tăng cường xét nghiệm, biến việc này trở thành thói quen thường xuyên của người lao động khi quay trở lại nơi làm việc. Các hộ gia đình cũng được phát bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên và khuyến khích tự xét nghiệm thường xuyên tại nhà.

Việc kết hợp tăng cường xét nghiệm với tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cao giúp Singapore ghi nhận nhiều ca bệnh ở thể nhẹ hơn và những bệnh nhân đã tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ trở nặng thấp hơn.

Theo Reuters, Singapore đã trở thành quốc gia có tỷ lệ dân tiêm chủng đủ liều vắc xin Covid-19 cao nhất thế giới (80% dân số). Cột mốc 80% giúp giới chức Singapore có thể đưa quyết định dần mở cửa kinh tế và hoạt động xã hội và đưa cuộc sống trở về bình thường.

Chuẩn bị chung sống với Covid-19

Singapore đã chuẩn bị chung sống với Covid-19 kể từ khi Thủ tướng Lý Hiển Long có bài phát biểu trước cả nước vào ngày 31/5, báo hiệu sự thay đổi bằng cách tuyên bố đại dịch "sẽ không thống trị cuộc sống của chúng ta". Lực lượng chuyên trách ứng phó với đại dịch của Singapore đã xây dựng một lộ trình để mở cửa trở lại và chính phủ đã đưa ra khẩu hiệu: "Hãy xét nghiệm, truy vết và tiêm chủng".

Tuy nhiên, để đối phó với làn sóng dịch bệnh tiếp theo, Singapore cần một cách tiếp cận mới trên quy mô toàn quốc để tách biệt việc điều trị các ca bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng với những ca bệnh nặng.

Người lớn tuổi tiêm vắc xin Covid-19 tại Singapore (Ảnh: Straits Times).

Hệ thống y tế của Singapore hiện vẫn hoạt động tốt. Mặc dù Singapore ghi nhận số ca nhiễm trong cộng đồng kỷ lục, nhưng số bệnh nhân cần điều trị tích cực hiện vẫn thấp hơn nhiều so với 1.000 giường điều trị tích cực mà Singapore đang có.

Tuy nhiên, số ca nhập viện đang tăng lên tại Singapore. Nếu Singapore cách ly tất cả ca nhiễm trong bệnh viện hoặc các cơ sở y tế chuyên dụng, đến thời điểm số ca nhiễm mới mỗi ngày lên tới 2.000 trường hợp như Bộ trưởng Y tế nước này dự đoán, hàng chục nghìn giường khi đó có thể được sử dụng, nhưng chủ yếu là những bệnh nhân khỏe và không cần nằm viện.

Singapore không muốn hệ thống y tế phải chịu gánh nặng không cần thiết, do vậy chiến lược cách ly các ca bệnh nhẹ tại nhà là phương án khả thi.

CNA dẫn lời phó giáo sư Alex R Cook tại Trường Y tế Cộng đồng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định, "nếu bạn đã tiêm chủng và chỉ có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, và gia đình bạn cũng đã được tiêm chủng, thì việc chuyển đến cơ sở cách ly dường như không cần thiết".

Chuyên gia Cook cho rằng, việc tiêm vắc xin tăng cường cho người lớn tuổi có thể giúp khắc phục tình trạng sụt giảm hiệu quả của vắc xin, ngăn các ca bệnh nặng và giúp họ không phải nhập viện.

Cho đến nay, việc cách ly người mắc Covid-19 tại bệnh viện hoặc cơ sở cách ly vẫn là nền tảng cho sự thành công của Singapore trong việc kiểm soát đại dịch. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi hơn 80% dân số đã được tiêm chủng, Singapore cần chuyển đổi chiến lược vì việc cách ly theo cách truyền thống sẽ tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho hệ thống y tế khi số ca nhiễm tăng lên.

Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong cho biết Singapore hiểu rõ nguy cơ của việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này tin rằng tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ giúp giảm thiểu số ca nhập viện và các ca điều trị tích cực, mặc dù các biện pháp vẫn có thể được điều chỉnh nếu các ca bệnh tăng lên.

Bộ trưởng Giao thông S. Iswaran cho biết ý tưởng của chính phủ Singapore là nếu cả xã hội học cách sống chung với Covid-19 càng sớm bao nhiêu, các nhà chức trách có thể điều chỉnh "các thủ tục và quy trình để trở lại trạng thái bình thường càng nhiều bấy nhiêu".

Nếu siết chặt các biện pháp hạn chế, số ca nhiễm sẽ giảm xuống, nhưng phải đánh đổi cả về kinh tế, khi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, cũng như về xã hội, khi người dân mệt mỏi với dịch bệnh và muốn quay trở lại cuộc sống bình thường. Để tránh kịch bản này, chuyên gia Cook cho rằng Singapore cần thực hiện xét nghiệm thường xuyên và nghiêm túc cách ly tại nhà trong giai đoạn tiếp theo của đại dịch.

