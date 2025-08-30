Số người thất nghiệp tại Đức cao nhất 10 năm

Số người thất nghiệp ở Đức lần đầu vượt mốc 3 triệu người trong 10 năm qua (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Số liệu công bố ngày 29/8 từ Cơ quan Lao động Liên bang Đức cho thấy có tổng cộng 3,02 triệu người không có việc làm ở nước này trong tháng 8 (theo số liệu chưa điều chỉnh theo mùa vụ), tăng thêm 46.000 người so với tháng trước.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua số người thất nghiệp của Đức vượt mốc 3 triệu người, làm gia tăng sức ép buộc chính phủ phải sớm chứng minh hiệu quả của các gói đầu tư khổng lồ.

“Thị trường lao động vẫn đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng suy thoái kinh tế trong những năm gần đây”, bà Andrea Nahles, người đứng đầu Cơ quan Lao động Liên bang Đức, nhận định.

Nền kinh tế Đức nhiều năm qua trong tình trạng ì ạch, và việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu có nguy cơ khiến tăng trưởng tiếp tục đình trệ năm thứ ba liên tiếp, điều chưa từng có tiền lệ.

Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa vụ vẫn ổn định ở mức 6,3%, đúng với dự báo của các nhà phân tích. Tuy nhiên, nhu cầu lao động đang chậm lại khi chỉ có 631.000 vị trí việc làm trống trong tháng 8, giảm 68.000 so với cùng kỳ năm ngoái.

“Những bất ổn kinh tế toàn cầu và cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang khiến kinh tế suy yếu. Các thách thức của chu kỳ kinh tế tiếp tục để lại dấu ấn trên thị trường lao động và đòi hỏi phải có biện pháp đối phó”, Bộ trưởng Lao động Đức Baerbel Bas cho biết.

Theo bà Bas, chính phủ đã nới lỏng quy tắc tài khóa và đang thúc đẩy kinh tế bằng một quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ euro để đầu tư hạ tầng. Tuy vậy, giới kinh tế và các hiệp hội doanh nghiệp cho rằng sẽ mất nhiều năm để dòng vốn này phát huy tác dụng đầy đủ, trong khi nước Đức vẫn đối mặt những vấn đề cơ cấu sâu rộng.

Trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng Đức ngày càng thắt chặt chi tiêu. Nhiều hộ gia đình gia tăng tiết kiệm vì lo ngại tương lai, và xu hướng này sẽ mạnh thêm khi tin xấu từ thị trường lao động xuất hiện, ngay cả khi mức tăng thất nghiệp chưa quá lớn, Chủ tịch Viện Ifo Clemens Fuest cảnh báo.

Số liệu công bố cùng ngày 29/8 cho thấy doanh số bán lẻ tại Đức trong tháng 7 giảm mạnh hơn dự kiến, làm u ám triển vọng tiêu dùng quý III. Doanh số bán lẻ giảm 1,5% so với tháng 6, trong khi khảo sát trước đó chỉ dự báo mức giảm 0,4%.

Một số nhà phân tích kỳ vọng việc Mỹ áp thuế quan sẽ được bù đắp bởi tiêu dùng nội địa tăng. Tuy nhiên, “những hy vọng này đã bị dập tắt trong tháng 7”, ông Cyrus de la Rubia, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thương mại Hamburg, nhận định.