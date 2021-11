Số ca Covid-19 ở Ấn Độ giảm mạnh bất chấp nhiều lễ hội lớn

Dân trí Giới chức Ấn Độ chưa tính đến việc tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi tăng cường cho người dân khi số ca mắc bất ngờ giảm mạnh, bất chấp các lễ hội lớn vẫn diễn ra.

Ấn Độ hiện đã tiêm chủng cho khoảng 81% dân số trưởng thành (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh nguồn cung vaccine Covid-19 tăng, một số bác sĩ và chuyên gia y tế ở Ấn Độ đã hối thúc chính phủ nước này bắt đầu tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine liều tăng cường cho những người dễ tổn thương nhất giống như nhiều quốc gia phương Tây khác.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, giới chức Ấn Độ chưa có kế hoạch thực hiện chương trình tiêm chủng tăng cường cho người dân thời điểm này do số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 có xu hướng giảm mạnh.

Hồi đầu năm nay, Ấn Độ từng bị càn quét bởi làn sóng Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có do sự xuất hiện của biến chủng Delta. Ở giai đoạn đỉnh dịch, Ấn Độ ghi nhận hơn 400.000 ca mắc Covid-19 và hàng nghìn ca tử vong mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện nay, số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở quốc gia tỷ dân này đang giảm mạnh, với trung bình dưới 10.000 ca mắc mới/ngày bất chấp Ấn Độ vừa tổ chức hai lễ hội lớn nhất trong năm vào tháng 10 và tháng 11. Hôm nay 22/11, Ấn Độ ghi nhận gần 8.500 ca mắc mới, thấp nhất trong vòng 538 ngày qua. Cùng ngày, Ấn Độ cũng ghi nhận 249 ca tử vong do Covid-19.

Điều này được cho là do tỷ lệ người Ấn Độ có kháng thể với SARS-CoV-2 rất cao. Kháng thể đó có được do họ từng mắc Covid-19 hoặc đã tiêm vaccine và nó giúp hạn chế phần nào nguy cơ nhiễm bệnh sau này. Theo kết quả điều tra huyết thanh toàn quốc vào tháng 7/2021, gần 70% dân số Ấn Độ có kháng thể với SARS-CoV-2. Điều tra tháng 10 cho thấy, tại thủ đô New Delhi, 97% dân số ở đây có kháng thể với SARS-CoV-2.

Đến nay, Ấn Độ đã tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine Covid-19 cho 81% dân số trưởng thành, trong khi 43% đã tiêm đủ hai liều. Hiện tại, giới chức Ấn Độ chưa có kế hoạch tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 liều tăng cường, thay vào đó sẽ tập trung tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine cho hầu hết 944 triệu người dân trưởng thành trước tháng 1 năm sau. Sau đó, chính phủ Ấn Độ có thể chuyển hướng tập trung sang xuất khẩu và cân nhắc tiến hành tiêm chủng tăng cường.

Các công ty sản xuất vaccine của Ấn Độ như Viện huyết thanh Ấn Độ, hy vọng chính phủ nước này cấp phép chương trình tiêm chủng tăng cường vào đầu năm sau. Ấn Độ hiện có nguồn vaccine tương đối dồi dào với hơn 216 triệu liều dự trữ tính đến ngày 22/11. Sản lượng vaccine của Ấn Độ đã tăng hơn 3 lần kể từ tháng 4 lên 300 triệu liều/tháng.

Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ có xu hướng giảm là một trong những tín hiệu tích cực ở châu Á.

Tại Nhật Bản, làn sóng Covid-19 thứ 5 dường như suy yếu một cách đột ngột đến mức khó hiểu. Vào giai đoạn đỉnh dịch khoảng giữa tháng 8, Nhật Bản ghi nhận hơn 23.000 ca mới mỗi ngày, nhưng hiện tại số ca nhiễm mới ở Nhật Bản chỉ khoảng 170 ca, và số ca tử vong ở mức một con số mỗi ngày. Một nhóm nghiên cứu cho rằng biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đã đột biến để đi tới tự hủy diệt ở Nhật Bản.

Tại Trung Quốc, giới chức y tế nước này cho biết, đợt bùng phát Covid-19 mới nhất đã bước vào giai đoạn cuối khi dịch tại các địa phương đã được kiểm soát.

Minh Phương

Theo AFP