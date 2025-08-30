Slovakia nối lại cấp thị thực du lịch cho công dân Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, Slovakia đã chính thức nối lại việc tiếp nhận hồ sơ xin thị thực du lịch từ công dân Nga, theo thông tin trên trang web của BLS, đơn vị phụ trách dịch vụ thị thực cho quốc gia này.

Động thái mới đánh dấu sự thay đổi so với giai đoạn sau năm 2022, khi Slovakia cùng nhiều nước EU đình chỉ cấp thị thực du lịch cho người Nga sau khi xung đột tại Ukraine leo thang. Thời điểm đó, Bratislava chỉ chấp nhận hồ sơ trong các trường hợp đặc biệt như thân nhân công dân EU, người có giấy phép cư trú, sinh viên, nhân viên y tế, lao động nông nghiệp, tài xế vận tải quốc tế, nhà ngoại giao và quan chức cấp cao.

Việc ngừng cấp thị thực du lịch từng được nhiều nước EU áp dụng, trong đó có Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan. Moscow khi đó chỉ trích động thái này là “mang tính bài ngoại”.

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, công dân Nga đã nộp hơn 606.000 hồ sơ xin thị thực vào EU trong năm ngoái. Tỷ lệ từ chối hồ sơ cũng giảm đáng kể, từ 10,6% năm 2023 xuống còn 7,5% trong năm 2024.

Trong bối cảnh đó, quyết định của Slovakia gây chú ý bởi nước này thời gian gần đây nhiều lần thể hiện lập trường riêng trong khối EU. Kể từ khi nhậm chức năm 2023, Thủ tướng Robert Fico đã ngừng viện trợ vũ khí cho Kiev và công khai phản đối các biện pháp trừng phạt Nga mà EU đưa ra.

Trước đó, một số quốc gia Baltic, đặc biệt là Latvia, từng kêu gọi toàn khối EU siết chặt kiểm soát và chấm dứt tiếp nhận khách du lịch Nga, với lý do an ninh nội bộ.