Singapore mua 4 máy bay tuần tra của Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong lễ đón người đồng cấp Singapore Chan Chun Sing tại Washington ngày 9/9 (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing thông báo về quyết định mua 4 máy bay tuần tra biển Boeing P-8A trong cuộc họp với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth trong cuộc gặp tại Lầu Năm Góc vào ngày 10/9.

Ông Chan đang thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Mỹ từ ngày 9/9 đến 13/9.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, việc mua sắm nhằm tăng cường khả năng nhận diện tình hình trên biển và khả năng của Lực lượng Vũ trang Singapore đối phó với các mối đe dọa dưới mặt nước. Các máy bay này sẽ thay thế phi đội Fokker 50 đã phục vụ từ năm 1993.

Máy bay tuần tra biển Boeing P-8A (Ảnh: Boeing).

Trước đó vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore khi đó là ông Ng Eng Hen công bố kế hoạch mua 2 tàu ngầm mới, các xe chiến đấu bộ binh có khả năng chống máy bay không người lái, cũng như thay thế phi đội máy bay tuần tra biển trong những năm tới.

“Đối với 20 máy bay F-35 mà Singapore đã đặt mua, Bộ trưởng Chan Chun Sing cho biết việc sản xuất đã bắt đầu và đang đúng tiến độ để bàn giao từ cuối năm 2026”, Bộ Quốc phòng Singapore cho hay.

Trong cuộc gặp, ông Chan cũng bày tỏ cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ lâu dài đối với hoạt động huấn luyện của quân đội Singapore tại Mỹ.

Hai bên khẳng định lại “mối quan hệ quốc phòng song phương xuất sắc và lâu bền, cũng như đối tác cùng có lợi giữa Singapore và Mỹ”.

Ông Chan đồng thời tái khẳng định Singapore ủng hộ sự hiện diện và tham gia liên tục của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phù hợp với Bản ghi nhớ (MOU) ký năm 1990 và được gia hạn năm 2019.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các diễn biến an ninh trong khu vực.

Ngoài ra, ông Chan và ông Hegseth hoan nghênh việc tăng cường hợp tác trong ứng phó với các mối đe dọa mới nổi, chẳng hạn thông qua nghiên cứu và phát triển chung.

Trong chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Chan cũng sẽ gặp Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Andy Baker, Bộ trưởng Không quân Mỹ tiến sĩ Troy E. Meink, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan, cũng như một số nghị sĩ quốc hội.