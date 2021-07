Singapore chuẩn bị mở cửa, số ca Covid-19 tăng kỷ lục

Dân trí Số ca Covid-19 mới tăng kỷ lục khiến Singapore buộc phải áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế, giãn cách xã hội mặc dù đã sẵn sàng cho kế hoạch mở cửa.

Số ca Covid-19 ở Singapore tăng mạnh trở lại (Ảnh minh họa: Straits Times).

Theo hãng tin Channel News Asia, Bộ Y tế Singapore cho biết, trong ngày 20/7, nước này ghi nhận tổng cộng 195 ca mắc Covid-19, gồm182 ca trong cộng đồng, 13 ca nhập cảnh. Đây là số ca ghi nhận trong ngày cao nhất hơn một năm qua.

Trong số 182 ca trong cộng đồng, 156 ca liên quan đến các trường hợp phát hiện trước đó gồm 81 người đã được cách ly và 75 người được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát. Ngoài ra, 26 ca còn lại không liên quan đến các trường hợp phát hiện trước đó.

Đặc biệt, 135 ca trong số 182 ca cộng đồng ở Singapore ngày 20/7 liên quan đến ổ dịch cảng cá Jurong. Hiện đây là ổ dịch lớn nhất ở Singapore với tổng cộng 314 ca.

Số ca Covid-19 tăng vọt trở lại ở Singapore trong bối cảnh giới chức nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch mở cửa trở lại, sống chung với Covid-19. Để ngăn chặn đà lây lan của dịch, chính phủ Singapore quyết định quay lại cảnh báo dịch bệnh ở mức cao với việc tái áp dụng các biện pháp hạn chế từ ngày 22/7 cho đến 18/8.

Các biện pháp này bao gồm cấm ăn uống tại nhà hàng, do đó, người dân có thể lựa chọn cách mua mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng. Các dịch vụ đòi hỏi phải bỏ khẩu trang hay các hoạt động thể dục thể thao tập thể trong nhà cũng phải tạm ngừng trong giai đoạn này. Ngoài ra, Singapore cấm tụ tập quá hai người, khuyến khích làm việc tại nhà. Chính phủ Singapore sẽ xem xét, đánh giá các biện pháp này hai tuần một lần.

Việc áp đặt trở lại các biện pháp giãn cách xã hội của Singapore được cho là nhằm giúp có thêm thời gian để giới chức nước này tăng tỷ lệ tiêm chủng trong dân cư. Đến nay, khoảng một nửa dân số Singapore đã được tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 đầy đủ.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung nói, với tỷ lệ này, Singapore chưa thể mở cửa một cách quyết liệt như Anh, Israel hay một số bang của Mỹ.

"Chúng ta có thể đọc báo và tự hỏi tại sao họ lại dũng cảm mở cửa như vậy. Lý do thứ nhất là tỷ lệ tiêm chủng của họ cao hơn Singapore. Hai là, họ đã trải qua các làn sóng lây lan mạnh, một bộ phận không nhỏ người dân đã có được miễn dịch tự nhiên sau khi mắc Covid-19. Lý do cuối cùng và cũng là lý do rất quan trọng là tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm người cao tuổi tại các nước này rất cao, một số nơi lên tới 90-95%", Bộ trưởng Kung nói.

Hiện tại, còn khoảng 30% người trên 70 tuổi ở Singapore chưa được tiêm chủng. Ông Kung cho biết, giới chức y tế Singapore hy vọng có thể tiêm chủng cho khoảng 80-85% người cao tuổi trong những tuần tới.

Mặc dù áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế để phòng dịch nhưng giới chức Singapore cho biết nước này vẫn sẽ tiếp tục lộ trình để có thể sống chung với Covid-19.

Minh Phương

Theo CNA, Reuters