Seoul dự kiến xây hầm trú ẩn hạt nhân dân sự đầu tiên

Hiện Hàn Quốc có gần 19.000 hầm trú ẩn trên toàn quốc (Ảnh: NBC).

Theo một quan chức cấp cao địa phương, chính quyền Seoul và Tập đoàn Nhà ở & Cộng đồng Seoul (SH Corporation) sẽ phối hợp xây dựng khu hầm trú ẩn cho 999 hộ dân.

Hầm trú ẩn này được thiết kế để chịu được các cuộc tấn công hạt nhân, sinh học hoặc hóa học.

Hầm trú ẩn sẽ nằm ở tầng hầm của khu nhà, có diện tích 2.147m², đủ chỗ cho khoảng 1.020 người và được trang bị để duy trì sự sống trong 14 ngày.

Báo Seoul Shinmun, cơ quan đầu tiên đưa tin về kế hoạch này, cho biết đây là dự án đầu tiên của một chính quyền địa phương nhằm ứng phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng.

Hiện Hàn Quốc có gần 19.000 hầm trú ẩn trên toàn quốc, trong đó hơn 3.200 nằm ở Seoul. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó không được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

Phần lớn các hầm trú hiện nay nằm trong các ga tàu điện ngầm, tầng hầm hoặc bãi đỗ xe của các tòa nhà dân cư và thương mại, được chỉ định là nơi trú ẩn khẩn cấp với sự đồng ý của chủ sở hữu.