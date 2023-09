Rộ tin Anh và Nga bí mật đàm phán

Giới chức Nga, Anh có thể đã bí mật đàm phán về nhiều vấn đề (Ảnh minh họa: Getty).

Theo nguồn tin này, các cuộc đàm phán được tổ chức ở nhiều thành phố khác nhau như Vienna, New York trong vòng 18 tháng qua. Nội dung đàm phán gồm những vấn đề như an ninh hạt nhân, an ninh lương thực.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của Anh cho hay, các cuộc đàm phán không đề cập đến tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi giữ liên lạc. Chúng tôi nhận thấy việc duy trì đối thoại trong thời gian xung đột ở Ukraine vô cùng quan trọng. Chúng tôi không hề chia rẽ ai hay ký kết các thỏa thuận hòa bình thay mặt cho bất kỳ ai, nhưng điều cực kỳ quan trọng là phải giữ cho đường dây liên lạc đó luôn mở", nhà ngoại giao cấp cao của Anh cho biết.

Xung đột Nga - Ukraine khiến giá lương thực tăng mạnh, đặc biệt sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7. Đây vốn là thỏa thuận cho phép các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine ra vào cảng an toàn bất chấp bị Nga phong tỏa.

Moscow cáo buộc Ukraine và phương Tây khiến thỏa thuận đổ vỡ khi không đáp ứng các điều kiện mà Nga đưa ra.

Thông qua các cuộc đàm phán, giới chức Anh muốn đảm bảo an ninh ngũ cốc. Ngoài ra, London cũng muốn Nga đảm bảo an ninh hạt nhân trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine leo thang, Moscow nhiều lần cảnh báo đáp trả bằng hạt nhân.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết các cuộc đàm phán với phía Nga chỉ diễn ra khi cần thiết và khẳng định Anh không đưa ra bất cứ quyết định nào đại diện cho Ukraine.

"Chỉ có chính phủ và người dân Ukraine mới có quyền quyết định quan điểm trong bất cứ cuộc đàm phán nào. Chỉ họ mới có thể quyết định tương lai của mình", người phát ngôn này nhấn mạnh.