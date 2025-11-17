Rộ thông tin UAV tàng hình của Trung Quốc lần đầu cất cánh

Hình ảnh được cho là UAV tàng hình CH-7 của Trung Quốc cất cánh (Ảnh: Aviationist).

Trang tin Aviationist cho biết, truyền thông xã hội Trung Quốc ngày 11/11 đăng tải hình ảnh được cho là chuyến bay được ghi nhận đầu tiên của UAV CH-7 của Trung Quốc.

Điều đáng chú ý là bức ảnh, được chụp từ phía dưới, cho thấy rõ các cánh đuôi thẳng đứng nghiêng được lắp trên thiết bị dạng cánh bay này. Trước đó, CH-7 chỉ xuất hiện ở dạng không có đuôi trong các đoạn video được công bố chính thức hay các mô hình, mẫu trưng bày.

Tuy nhiên, đây có thể không phải là chuyến bay đầu tiên của CH-7, mà chỉ là lần đầu tiên nó bị ghi hình.

Nhà nghiên cứu hàng không quân sự Trung Quốc Andreas Rupprecht đã chia sẻ hình ảnh CH-7 với 2 cặp khớp ở 2 bên ống xả phẳng để hỗ trợ gắn các cánh đuôi thẳng đứng. Điều này cho thấy các bề mặt điều khiển này có thể tháo rời tùy theo yêu cầu, giúp khả năng phản xạ radar và khả năng cơ động của máy bay có thể thích ứng với nhu cầu nhiệm vụ.

Các khớp nối này cũng xuất hiện trong đoạn video chính thức đầu tiên của CH-7 mà The Aviationist đưa tin vào tháng 11/2024, khi nó đang lăn trên đường băng.

Đoạn video được công bố tháng 11/2024 cũng cho thấy một loạt ăng-ten và cảm biến lớn phía trên cửa hút gió động cơ ở phần lưng. Những thiết bị này thường liên quan đến SATCOM/SATNAV (liên lạc/dẫn đường vệ tinh), liên kết dữ liệu, cảm biến điện từ phục vụ tác chiến điện tử, mạng lưới và thông tin vô tuyến mã hóa.

Truyền thông Trung Quốc mô tả CH-7 là UAV cánh bay cỡ lớn đặt trọng tâm vào tàng hình, có thời gian bay dài, trinh sát liên tục và cảnh báo sớm.

CH-7 lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Zhuhai 2018. Vào tháng 2/2024, Global Times đưa tin CH-7 đã kết thúc thử nghiệm, và giai đoạn phát triển dự kiến hoàn tất vào cuối năm đó.

Mô hình tỷ lệ CH-7 tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2024 cho thấy 3 loại vũ khí đối đất khác nhau, nhưng trong đoạn video mới nhất không xuất hiện khoang vũ khí.

CH-7 dùng một động cơ turbofan, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ xuyên sâu ở độ cao lớn.

Khung thân dạng cánh bay (thân cánh liền khối) của CH-7 chủ yếu phục vụ trinh sát hàng hải tầm xa và tình báo điện tử liên tục. Nhờ khả năng tàng hình, nó có thể xâm nhập sâu, cảnh báo sớm về máy bay, tàu chiến và tín hiệu điện tử đối phương.

Hiện chưa rõ liệu CH-7 đã chính thức được đưa vào biên chế của quân đội Trung Quốc hay chưa. Nếu được đưa vào biên chế, CH-7 có thể được tích hợp vào lực lượng tên lửa tầm xa, biên đội hải quân hoặc các đơn vị tấn công mặt đất, trở thành một phần trong mạng lưới tác chiến đa nhiệm của Trung Quốc.