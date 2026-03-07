Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Bé trai sử dụng điện thoại tại một nhà thờ ở Indonesia (Ảnh: Guardian).

Indonesia sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, Bộ trưởng Truyền thông và Các vấn đề Kỹ thuật số nước này cho biết hôm 6/3. Đây sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hạn chế quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em.

Bộ trưởng Meutya Hafid cho hay, bà đã ký một quy định của chính phủ, theo đó trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không còn được phép có tài khoản trên các nền tảng kỹ thuật số có rủi ro cao, bao gồm YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox và Bigo Live.

Với dân số khoảng 285 triệu người, lớn thứ 4 thế giới, quốc gia Đông Nam Á này là một thị trường quan trọng đối với các mạng xã hội.

Việc triển khai sẽ bắt đầu từng bước từ ngày 28/3, cho đến khi tất cả các nền tảng hoàn thành nghĩa vụ tuân thủ quy định.

“Nền tảng của quyết định này rất rõ ràng. Trẻ em của chúng ta đang đối mặt với những mối đe dọa ngày càng thực tế: Từ việc tiếp xúc với nội dung khiêu dâm, bắt nạt trên mạng, lừa đảo trực tuyến, và quan trọng nhất là nghiện mạng xã hội. Chính phủ có mặt ở đây để cha mẹ không còn phải đơn độc đối đầu với gã khổng lồ thuật toán”, bà Hafid nói.

Bà cho biết thêm rằng chính phủ đưa ra bước đi này như một nỗ lực tốt nhất trong bối cảnh “tình trạng khẩn cấp về môi trường số”, nhằm giành lại quyền kiểm soát đối với tương lai của trẻ em.

“Chúng tôi hiểu rằng việc thực thi quy định này ban đầu có thể gây ra một số bất tiện. Trẻ em có thể phàn nàn và cha mẹ có thể bối rối về cách phản hồi trước những lời phàn nàn đó”, bà Hafid nói thêm.

Một số người dân và phụ huynh ở Jakarta hoan nghênh việc chính phủ hạn chế quyền truy cập mạng xã hội, đặc biệt khi trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận mạng xã hội qua điện thoại di động mà không được giám sát.

“Tôi nghĩ điều này đã trở nên rất đáng lo ngại đối với người chưa thành niên, đặc biệt là trẻ em. Các em có quá nhiều tự do với hình ảnh, video và mọi thứ. Có nội dung mang tính giáo dục, nhưng cũng có nhiều nội dung gây hiểu lầm. Vì vậy chúng ta thực sự cần sàng lọc lại mạng xã hội", phụ huynh Marianah, 43 tuổi, cho biết.

Một số ý kiến khác cho rằng chính phủ cũng nên chặn các trang web gây hại khác như trang khiêu dâm và cờ bạc trực tuyến.

Đầu tuần này, Bộ Truyền thông và Các vấn đề Kỹ thuật số Indonesia đã tiến hành kiểm tra đột xuất văn phòng của Meta Platforms tại Jakarta vì lo ngại về cách công ty xử lý các nội dung gây hại trên các nền tảng của mình, bao gồm Facebook, Instagram và WhatsApp.

Việc hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội bắt đầu ở Australia từ tháng 12/2025. Các công ty mạng xã hội tại nước này đã vô hiệu hóa khoảng 4,7 triệu tài khoản được xác định là của trẻ em.

Các quốc gia khác, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp và Anh, cũng đang thực hiện hoặc xem xét các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội của người chưa thành niên, trong bối cảnh ngày càng lo ngại rằng trẻ em đang bị tổn hại bởi việc tiếp xúc với nội dung mạng xã hội không được kiểm soát.