Quan chức WHO: Đại dịch Covid-19 có thể chấm dứt vào năm 2022

Dân trí Chuyên gia cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tin rằng, thế giới có đủ công cụ để chấm dứt đại dịch Covid-19 vào năm 2022, hay ít nhất là khiến đại dịch này không còn là mối đe dọa.

Tiến sĩ Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó Covid-19 của WHO (Ảnh: Reuters).

Theo AP, WHO ngày 15/12 đã tổ chức buổi hỏi đáp trực tuyến về Covid-19 và biến chủng mới Omicron. Tại buổi hỏi đáp này, bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách về vấn đề Covid-19 của WHO, cho rằng thế giới sẽ có đủ công cụ để thoát đại dịch vào năm 2022.

"Năm 2022 là năm chúng ta có thể kết thúc đại dịch Covid-19. Hiện, giờ chúng ta đã có đủ công cụ. Chúng ta có thể khiến Covid-19 không còn gây chết chóc nữa", bà Kerkhove nói.

Hồi tháng 10, WHO đã đưa ra chiến lược nhằm đạt mục tiêu độ phủ vaccine Covid-19 toàn cầu 70% vào giữa năm sau. Vaccine được coi là một trong những công cụ hiệu quả để ngăn đà lây lan của đại dịch. Theo WHO, biến chủng Omicron có thể làm giảm hiệu quả của vaccine, điều này đồng nghĩa với việc thế giới có thể cần triển khai chiến lược tiêm chủng mũi vaccine tăng cường hoặc điều chỉnh vaccine.

Về Omicron, bà Kerkhove nói, biến chủng này có "lợi thế tăng trưởng" so với Delta, song ít nghiêm trọng hơn mặc dù vẫn còn quá sớm để khẳng định. WHO cho biết, Omicron đã lan ra 77 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và có thể đang âm thầm lây lan ở những nơi khác.

Tuy nhiên, WHO cho rằng vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá rõ hơn về mức độ né miễn dịch của Omicron. WHO cũng hối thúc các nước cần chuẩn bị sẵn sàng hệ thống y tế để tránh nguy cơ bị quá tải do số ca nhiễm tăng nhanh.

Minh Phương

Theo AP