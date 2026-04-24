Ông Trump tiết lộ lý do Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị cách chức ngay lập tức

Cựu Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan (Ảnh: AFP).

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cựu Bộ trưởng Hải quân John Phelan đã vướng phải những mâu thuẫn với những người khác tại Lầu Năm Góc.

“Ông ấy là một người rất tốt. Tôi thực sự quý ông ấy, nhưng ông ấy đã có một số mâu thuẫn, không hẳn là với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, mà là với một số người khác”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: “Ông ấy là một người quyết đoán, và ông ấy đã có một số mâu thuẫn với một số người khác, chủ yếu là về việc đóng và mua tàu mới”.

“Tôi nghĩ ông ấy lẽ ra đã có thể hòa hợp rất tốt với tôi. Tôi thực sự không làm việc với ông ấy quá nhiều”, Tổng thống Trump nói, trước khi bổ sung thêm, “đặc biệt là trong quân đội, bạn phải hòa hợp được với nhau”.

Ông Trump cũng khen ngợi ông Phelan trên mạng xã hội Truth Social và nói rằng ông muốn đưa ông Phelan trở lại chính quyền vào một thời điểm nào đó.

“Tôi rất trân trọng công việc mà ông ấy đã làm, và chắc chắn muốn đưa ông ấy trở lại chính quyền vào một lúc nào đó trong tương lai. Một lời cảm ơn rất đặc biệt gửi đến John Phelan vì sự phục vụ của ông đối với nước Mỹ!”.

Hôm 22/4, Lầu Năm Góc thông báo rằng Bộ trưởng Hải quân John Phelan sẽ rời bỏ chức vụ của mình "ngay lập tức". Theo thông báo, Thứ trưởng Hung Cao sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Hải quân.

Truyền thông Mỹ sau đó dẫn các nguồn tin nói rằng ông Phelan bị bãi nhiệm trong bối cảnh căng thẳng với Bộ trưởng Hegseth, đặc biệt là xoay quanh các cải cách đóng tàu và mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Trump.

Ông Phelan là một doanh nhân và chưa từng phục vụ trong quân đội. Ông và vợ trước đó đã gây quỹ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump trước khi ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Hải quân vào năm 2025.

Vào thời điểm đó, ông Trump nhận xét: “Ông John sẽ là một nguồn lực to lớn cho các quân nhân Hải quân của chúng ta, và là một nhà lãnh đạo kiên định trong việc thúc đẩy tầm nhìn “Nước Mỹ trên hết” của tôi. Ông ấy sẽ đặt công việc của Hải quân Mỹ lên trên hết”.

Trong thời gian ông Phelan giữ chức Bộ trưởng, Hải quân Mỹ đã tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy gần Mỹ Latinh và các vụ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Venezuela.

Ông Phelan cũng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của ông Trump nhằm mở rộng hạm đội Hải quân bằng cách đóng mới tới 25 chiến hạm.

Việc cách chức ông Phelan được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang thực hiện lệnh phong tỏa các cảng của Iran trong thời gian ngừng bắn của cuộc chiến. Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng Mỹ đã điều hướng khoảng 30 con tàu quay trở lại cảng và cũng đã lên kiểm tra ít nhất 3 con tàu khác.