Châu Âu đồng loạt ra thông điệp cứng rắn về Greenland

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 20/1 tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ Greenland và Đan Mạch, khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ là “không thể thương lượng”.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, bà cho biết Liên minh châu Âu sẽ tăng cường đầu tư quy mô lớn vào Greenland, phối hợp chặt chẽ với Greenland và Đan Mạch để hỗ trợ kinh tế địa phương và hạ tầng, đồng thời làm việc với Mỹ và các đối tác về an ninh Bắc Cực.

Bà Leyen nhấn mạnh châu Âu hoàn toàn cam kết với an ninh Bắc Cực và chia sẻ mục tiêu với Mỹ, lấy ví dụ Phần Lan bán tàu phá băng cho Mỹ như minh chứng các nước NATO phía Bắc đã sẵn sàng, và an ninh Bắc Cực chỉ có thể đạt được thông qua hợp tác.

Liên quan đến lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà cho rằng đây là “một sai lầm”, đồng thời cảnh báo việc đẩy quan hệ vào vòng xoáy leo thang chỉ có lợi cho các đối thủ chiến lược.

Bà khẳng định phản ứng của châu Âu trước các đe dọa nhằm vào Greenland sẽ kiên quyết, đoàn kết và tương xứng.

Bà Leyen cũng kêu gọi xây dựng “một hình thức độc lập mới của châu Âu”, trong bối cảnh các cú sốc địa chính trị hiện nay. Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa quan hệ thương mại và củng cố các liên minh quốc tế.

Cùng ngày, Trung tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, cho rằng Greenland hiện đã trở thành một vấn đề mang tính chính trị.

Ông nhấn mạnh, ở cấp độ quân sự, NATO vẫn tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là răn đe và phòng thủ trước mọi hành động xâm chiếm nhằm vào bất kỳ phần lãnh thổ nào của liên minh, đồng thời khẳng định NATO sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng của Greenland sẽ là thách thức trực tiếp đối với NATO. Ông nêu rõ, Greenland là lãnh thổ NATO, và việc thay đổi hiện trạng này sẽ mang tính “thảm họa”, thậm chí có thể trở thành giọt nước tràn ly trong mối quan hệ đang khó khăn giữa châu Âu và Mỹ.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Không chỉ có vị trí chiến lược, hòn đảo này còn có trữ lượng tài nguyên khoáng sản lớn.

Ông Trump đã nêu ra ý tưởng Mỹ mua lại Greenland từ nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng chỉ ráo riết với kế hoạch này gần đây khi tuyên bố Mỹ "phải có Greenland vì lý do an ninh quốc gia". Ông cũng thông báo áp thuế với 8 nước châu Âu phản đối Mỹ kiểm soát hòn đảo.

Phát biểu trước quốc hội tại Copenhagen, Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định chủ quyền, bản sắc, biên giới và dân chủ không phải là những điều có thể đem ra đàm phán.

Bà cũng cảnh báo điều tồi tệ nhất có thể vẫn còn ở phía trước trong cuộc khủng hoảng ngoại giao liên quan đến việc Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland.

Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh nếu có bất kỳ ai khởi động một cuộc chiến thương mại với châu Âu, thì “chúng tôi tất nhiên sẽ đáp trả”.