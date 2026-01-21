Châu Âu ngừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

Mỹ và EU là đối tác thương mại lớn nhất của nhau (Ảnh: Sina).

Báo Helsinki Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, việc Nghị viện châu Âu đình chỉ quy trình phê chuẩn một thỏa thuận thương mại lớn với Mỹ sẽ được công bố chính thức vào hôm nay 21/1 tại Strasbourg.

Theo nguồn tin, Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu, cơ quan đang xem xét các điều khoản kỹ thuật của thỏa thuận, đã tạm dừng công việc sau khi nghị sĩ Đức Manfred Weber tuyên bố việc phê chuẩn là “không thể ở thời điểm hiện tại”.

Thỏa thuận, được ký vào tháng 7 năm ngoái, nhằm giảm thuế của Mỹ đối với hàng hóa châu Âu từ 30% xuống còn 15%, đổi lại EU phải thực hiện các khoản đầu tư đối ứng và những thay đổi về quy định. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu.

Thỏa thuận ban đầu ký vào tháng 7 đã tạm hoãn thực thi một gói thuế của EU trị giá hơn 100 tỷ USD nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên, biện pháp này dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 7/2, nếu thỏa thuận không được phê chuẩn hoặc một quyết định gia hạn mới được thông qua.

Việc đình chỉ thỏa thuận này đánh dấu một bước thụt lùi nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước thông báo Mỹ sẽ áp thuế đối với hàng hóa của 8 nước châu Âu phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 20/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết việc đình chỉ là hệ quả trực tiếp từ cách tiếp cận của Washington.

“Khi bạn bè bắt tay nhau, điều đó phải có ý nghĩa. Nếu một bên thay đổi các điều khoản sau khi thỏa thuận đã được ký kết, thì niềm tin sẽ bị đánh mất”, bà nói, khi nhắc tới thỏa thuận được ký với Mỹ hồi tháng 7.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chỉ trích việc Washington sử dụng thuế quan làm đòn bẩy. Trước đó, ông Macron đã đề xuất tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của G7 tại Paris, nhưng các quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ không tham dự.

Trong khi đó, các quốc gia thành viên EU sẽ nhóm họp tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 22/1 để thảo luận về các biện pháp đối phó chính sách thuế quan mới của Mỹ. Các lựa chọn bao gồm áp đặt thuế trả đũa hoặc kích hoạt công cụ chống cưỡng ép của EU, cho phép hạn chế quyền tiếp cận thị trường.

Phát biểu tại Davos, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu không làm leo thang tình hình. “Đừng trả đũa. Tổng thống sẽ có mặt ở đây vào ngày mai. Ông ấy sẽ truyền đạt thông điệp của mình”, ông nói.

Mỹ và Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia là đối tác thương mại lớn nhất của nhau, với hơn 1.900 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ được trao đổi trong năm 2024. Theo số liệu của châu Âu, con số này chiếm gần 1/3 tổng thương mại toàn cầu.