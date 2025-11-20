Philippines kết án chung thân cựu thị trưởng là "trùm" khu lừa đảo

Cựu thị trưởng Bamban Alice Guo (Ảnh: AFP).

Theo Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống Philippines (PAOCC), tòa án sơ thẩm khu vực Pasig (Philippines) ngày 20/11 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu thị trưởng Bamban Alice Guo và các đồng phạm.

“Phán quyết được mong đợi này không chỉ là một chiến thắng pháp lý mà còn là thắng lợi về mặt đạo đức. Nó mang lại công lý cho các nạn nhân, khẳng định lập trường thống nhất của chính phủ chống lại tội phạm có tổ chức”, PAOCC cho biết.

Alice Guo chạy đua vào chức thị trưởng Bamban, phía bắc thủ đô Manila, với tư cách là công dân Philippines, nhưng sau đó bị lực lượng thực thi pháp luật xác định là công dân Trung Quốc với tên gọi Guo Hua Ping. Luật sư của bà Guo chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trước đây, Guo phủ nhận có liên hệ với tội phạm và khẳng định rằng bà là công dân Philippines theo diện sinh ra đã có quốc tịch.

Thượng viện Philippines đã mở cuộc điều tra về bà Guo vào tháng 5 năm ngoái, 2 tháng sau khi cảnh sát đột kích một trung tâm lừa đảo hoạt động tại một cơ sở được xây dựng trên khu đất do Guo sở hữu một phần. Đây chỉ là một trong nhiều trung tâm tương tự đã mọc lên khắp Đông Nam Á trong những năm gần đây.

Cuộc đột kích đã phát hiện hàng trăm lao động bị buôn bán, bao gồm cả công dân nước ngoài, dẫn đến khiếu nại buôn người đối với Guo.

Tòa án cũng kết tội 7 người khác về tội buôn người và tuyên án tù chung thân.

Guo bị cách chức thị trưởng vào tháng 8/2024 với tội danh vi phạm nghiêm trọng và cũng đang đối mặt với các cáo buộc hình sự khác, bao gồm tham nhũng và rửa tiền.

Guo chạy trốn khỏi Philippines nhưng sau đó bị bắt ở Indonesia và bị trục xuất về Philippines vào tháng 9/2024.

Vụ việc của Guo đã thu hút sự chú ý của dư luận tại Philippines. Người phụ nữ này bị bắt giữ sau khi bà từ chối tham dự các phiên điều trần của quốc hội.

Sự tranh cãi liên quan đến Guo đã làm dấy lên lời kêu gọi mạnh mẽ về việc trấn áp các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến Philippines (POGO). Các hoạt động này từng phát triển mạnh dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, nhưng sau đó bị siết chặt và cuối cùng bị Tổng thống Ferdinand Marcos cấm.