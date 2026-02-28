Phía sau quyết định rao bán nhà của Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (Ảnh: Bloomberg).

Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 27/2 thông báo căn hộ riêng ở thành phố Seongnam, phía nam Seoul, thuộc sở hữu chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung đã được rao bán.

Theo người phát ngôn, Tổng thống Lee đã rao bán căn nhà riêng của mình với giá thấp hơn giá thị trường nhằm thể hiện cam kết ổn định thị trường bất động sản.

"Mặc dù Tổng thống sở hữu một căn nhà để ở, nhưng động thái này được xem là nhằm thể hiện cho công chúng thấy cam kết của ông trong việc bình thường hóa thị trường bất động sản", ông Kang tuyên bố.

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Lee kêu gọi những người sở hữu nhiều nhà nên bán bớt tài sản trước khi chính phủ nối lại việc áp thuế cao đối với lợi nhuận từ giao dịch bất động sản vào tháng 5.

Ông Lee cũng phát tín hiệu rằng chính phủ sẽ theo đuổi các biện pháp để giảm bớt động cơ đầu cơ mua nhà, bao gồm cả những người sở hữu nhà riêng nhưng vẫn muốn đầu tư.

Hiện tại, Tổng thống Lee đang cư trú tại một dinh thự chính thức ở Hannam-dong, trung tâm Seoul, trong khi việc cải tạo đang được tiến hành tại dinh thự Tổng thống trong khuôn viên Phủ Tổng thống.

Ông Lee đã mua căn hộ rộng 164m2 này cùng vợ vào năm 1998 với giá 360 triệu won (250.000 USD) và sống ở đó trước khi chuyển đến dinh thự tổng thống vào thời điểm ông nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo các nguồn tin, ông đã rao bán căn nhà với giá 2,9 tỷ won, thấp hơn mức giá giao dịch gần đây từ 3,1 tỷ won đến 3,2 tỷ won.

Một quan chức cấp cao của phủ tổng thống cho biết căn nhà đang được cho thuê và hợp đồng thuê vẫn còn hiệu lực.

"Tổng thống Lee dường như đã đánh giá rằng việc bán nhà bây giờ và đầu tư số tiền thu được vào các tài sản tài chính khác sẽ có lợi hơn về mặt kinh tế", quan chức Hàn Quốc nói với các phóng viên.

"Ông Lee đã nói với các phụ tá của mình rằng, nếu thị trường bất động sản bình thường trở lại, thì việc bán bất động sản này ngay bây giờ và mua một nơi ở riêng sau khi nghỉ hưu có thể sẽ tốt hơn", quan chức này nói thêm.

Trên tài khoản mạng xã hội, ông Lee mô tả căn hộ là một ngôi nhà đầy kỷ niệm, nơi ông đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ và nuôi dạy con cái. Ông nói rằng quyết định bán nhà xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một quan chức chính phủ.

"Đó là một ngôi nhà mà tôi gắn bó có giá trị tinh thần gấp nhiều lần giá trị tài chính. Tôi bán nó để có thể toàn tâm chịu trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu các chính sách bất động sản", ông Lee cho biết thêm.

Tổng thống đã chia sẻ một bài báo có nội dung cho rằng số tiền thu được từ việc bán căn hộ sẽ lên tới 2,5 tỷ won, và tuyên bố ông không mua cũng không bán căn nhà vì tiền.

Các cựu tổng thống Hàn Quốc thường sống trong nhà riêng thay vì căn hộ, vì họ được Cơ quan An ninh Tổng thống bảo vệ trong tối đa 15 năm sau khi nghỉ hưu. Điều này đòi hỏi không gian rộng rãi hơn cho nhân viên an ninh.